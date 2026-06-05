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Cartas

Caso Agostina y el rol del periodismo

Carta de Lector

Por Carta de lector

Hugo Modesto Izurdiaga
DNI 11.604.534

BUENOS AIRES

El periodismo ha cumplido, a mi juicio, un rol trascendental en el esclarecimiento de la desaparición de Agostina Vega.
El trabajo de los medios de comunicación ha sido preponderante para tratar de dilucidar qué fue lo que sucedió con la adolescente. Esto prueba lo equivocado que está aquel que manifestó que “no se odia lo suficiente a los periodistas”.
La función de la prensa siempre es necesaria, y más aún en casos como estos, que de otro modo tal vez hubieran quedado impunes.


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Caso Agostina Vega

Hugo Modesto Izurdiaga
DNI 11.604.534

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