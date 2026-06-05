Caso Agostina y el rol del periodismo
Hugo Modesto Izurdiaga
DNI 11.604.534
BUENOS AIRES
El periodismo ha cumplido, a mi juicio, un rol trascendental en el esclarecimiento de la desaparición de Agostina Vega.
El trabajo de los medios de comunicación ha sido preponderante para tratar de dilucidar qué fue lo que sucedió con la adolescente. Esto prueba lo equivocado que está aquel que manifestó que “no se odia lo suficiente a los periodistas”.
La función de la prensa siempre es necesaria, y más aún en casos como estos, que de otro modo tal vez hubieran quedado impunes.
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