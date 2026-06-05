La Justicia abrió una causa tras la muerte del Indio Solari: los detalles del caso

Foto: El músico fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir. Según informó Infobae, la Fiscalía de Ituzaingó abrió una causa para determinar las causas del fallecimiento y ordenó una autopsia. Infobae

La muerte de Carlos «Indio» Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Mientras miles de fanáticos despiden al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, comenzaron a conocerse los primeros detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Según información a la que accedió Diario RÍO NEGRO, el músico fue encontrado sin vida durante la mañana de este viernes en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

Cómo fue hallado el Indio Solari

De acuerdo con fuentes judiciales a las que accedió Diario RÍO NEGRO, fue su cuidadora quien encontró al artista alrededor de las 8 de la mañana cuando llegó a la casa para comenzar sus tareas habituales.

La mujer lo halló en el sector del patio, a pocos metros de la pileta de la propiedad, y de inmediato dio aviso a un servicio privado de emergencias médicas, cuyos profesionales acudieron al lugar para asistirlo.

La investigación judicial

Tras confirmarse el fallecimiento, se inició una causa por «averiguación de causales de muerte«, que quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó.

Siempre según la información publicada por Infobae, el funcionario judicial se trasladó personalmente a la vivienda ubicada sobre la calle Calixto Oyuela para supervisar las primeras actuaciones y coordinar las tareas periciales.

Como parte del protocolo, también intervino personal de la Policía Científica, que trabajó en el lugar para relevar evidencia y reconstruir las circunstancias del fallecimiento.

Qué ocurrió durante las últimas horas

Las fuentes consultadas por Infobae indicaron que Solari había compartido una cena con su familia durante la noche del jueves. Posteriormente, ingresó a la pileta de su casa y habría sufrido una descompensación.

Por el momento, las autoridades no difundieron una causa oficial de muerte. Sin embargo, la Justicia dispuso la realización de una autopsia para determinar con precisión qué ocurrió.

El adiós a una leyenda del rock

Mientras avanza la investigación, decenas de seguidores comenzaron a acercarse a las inmediaciones de la vivienda para rendir homenaje al músico que marcó a varias generaciones con Los Redondos y luego como solista.

La última aparición pública del Indio Solari había sido meses atrás, cuando envió un mensaje grabado para agradecer el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

Su muerte cierra uno de los capítulos más importantes de la historia del rock argentino y deja un legado artístico que trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural único.