Vencimientos por US$23.621 millones y avales del Banco Mundial: cómo es el plan del Gobierno para blindar el 2027

El Palacio de Hacienda acelera la definición de su programa financiero para despejar las dudas de los mercados de cara al cierre de la gestión de Javier Milei. A pesar de que el Gobierno aún no presentó un detalle oficial sobre la aplicación de las garantías con organismos internacionales para cubrir los pagos de deuda previstos para julio por US$4.200 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que todos los vencimientos hasta el final del mandato presidencial están cubiertos.

La declaración generó ruido en el plano financiero de este 2026 debido a que, pocos días atrás, el viceministro de la cartera, José Luis Daza, había prometido presentar en breve la estrategia oficial para garantizar un 2027 sin sobresaltos en las cuentas públicas.

Durante su presentación en el encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el titular de la cartera económica buscó transmitir certidumbre absoluta a los inversores respecto al mediano plazo. “Están totalmente cubiertos los vencimientos por todo el mandato del presidente Javier Milei. Y la relación con el FMI no puede ser mejor, a todo nivel desde Kristalina hasta Luis Cubeddu”, afirmó el funcionario, ratificando el buen entendimiento con las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional.

El blindaje para 2026 y los préstamos bajo garantías internacionales

La ingeniería diseñada por el equipo económico formó parte de las exigencias para destrabar la segunda revisión del acuerdo con el FMI, la cual llevaba asociada de forma obligatoria el cierre del programa financiero para el corriente año. Las autoridades confirmaron que las fuentes de financiamiento ya están identificadas y que la última parte que terminó de cerrarse contempla la emisión de préstamos respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Agencia de Garantías del Banco Mundial (MIGA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Luis Caputo en el encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). (Foto: Presidencia)

Al respecto, el secretario de Programación Económica, José Luis Daza, detalló los pasos institucionales que restan para activar estos fondos de asistencia multilateral: “MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por US$ 2.000 millones, tiene que ir a directorio, tiene que ser aprobado, pero ese es el plan”. El objetivo declarado del viceministro es consolidar un colchón financiero antes de ingresar de lleno en la segunda mitad del período gubernamental.

“Nuestra intención es llegar al 2027 en una situación cómoda con un colchón, así como nos preparamos el año pasado, de antemano nos estamos preparando para tener un año sumamente tranquilo desde el plano financiero”, anticipó.

El cronograma de vencimientos: la exigencia se triplica el próximo año

La urgencia por abrochar estos avales responde al exigente perfil de la deuda externa en los próximos 18 meses, donde los números reflejan una fuerte concentración de los pagos. Para lo que resta de 2026 los compromisos totales ascienden a US$8.218 millones, pero la carga financiera se triplica de cara al año próximo, alcanzando una cifra global de US$23.621 millones en moneda extranjera (que incluye los pagos al FMI, préstamos con bancos internacionales y deuda soberana). En paralelo, los vencimientos en pesos para ese mismo período fiscal llegan a los $117 billones.

Frente a esta muralla de vencimientos, las diferencias en los discursos oficiales quedaron expuestas ante los plazos de ejecución del plan de contingencia. Mientras el ministro Caputo sostiene de forma pública que los fondos para la totalidad del mandato ya se encuentran asegurados, los despachos técnicos de la secretaría de Programación Económica admitían a fines de mayo que recién se está trabajando en el diseño de las herramientas para cubrir las obligaciones de la última etapa electoral.

La hoja de ruta para volver a los mercados internacionales

La estrategia de fondo para administrar el pasivo apunta a una normalización de la macroeconomía que permita abaratar el costo del dinero antes de realizar colocaciones voluntarias en el exterior. En el evento del IAEF, el ministro Caputo dejó abierta la puerta para un retorno al circuito de crédito global, aunque supeditó la decisión a que Wall Street convalide tasas más bajas y convenientes para el Tesoro Nacional.

“Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido para los argentinos que nosotros busquemos refinanciar deuda al 9,5% si lo podemos hacer al 6,5% vía otros mecanismos como lo estamos haciendo. En la medida en que los mercados internacionales ofrezcan una tasa que para nosotros sea conveniente es lo que vamos a hacer”, concluyó el titular de la cartera económica.