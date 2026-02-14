Caso Toledo: homicidio con dolo eventual
Dr. Héctor Luis Manchini
DNI 7.779.947
Abogado, Exjuez
Según se pone de manifiesto en medios nacionales y provinciales con fecha 10/02/2026 Valentín Mercado Toledo, un niño de 4 años de edad, fue internado para una cirugía por una hernia diafragmática, informándose a la familia que era un intervención menor, pero, como se comunicó el responsable del éxito de la anestesia en la intervención quirúrgica era Javier Atencio Krause -médico anestesiólogo de 46 años- éste se distrajo con el celular y esa falta de atención absolutamente inconcebible que debía tener quien estaba a cargo de llevar a cabo la delicada y difícil tarea ocurrió pues el médico Krause estaba usando el teléfono durante la operación y en tal descuidó Valentín sufrió muerte cerebral.
En el caso, el profesional actuó con dolo eventual, esto es que aun sabiendo -conforme los detalles de su profesión- que sin duda no podía distraerse por motivo alguno, lo hizo al acudir a buscar el cargador del teléfono.
Esto es, omitió como anestesiólogo a cargo vigilar y prestar la atención anestésica al punto que según el medio citado una psicóloga calificó los 7 días que pasaron hasta la desconexión del niño como una estafa emocional.
Por lo dicho, a criterio del suscripto el comportamiento del anestesiólogo debió ser calificado como homicidio con dolo eventual, circunstancia que determina la modificación y aumento de la pena a aplicar.
Atentamente
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar