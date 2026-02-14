Caso Toledo: homicidio con dolo eventual

Dr. Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado, Exjuez

Según se pone de manifiesto en medios nacionales y provinciales con fecha 10/02/2026 Valentín Mercado Toledo, un niño de 4 años de edad, fue internado para una cirugía por una hernia diafragmática, informándose a la familia que era un intervención menor, pero, como se comunicó el responsable del éxito de la anestesia en la intervención quirúrgica era Javier Atencio Krause -médico anestesiólogo de 46 años- éste se distrajo con el celular y esa falta de atención absolutamente inconcebible que debía tener quien estaba a cargo de llevar a cabo la delicada y difícil tarea ocurrió pues el médico Krause estaba usando el teléfono durante la operación y en tal descuidó Valentín sufrió muerte cerebral.

En el caso, el profesional actuó con dolo eventual, esto es que aun sabiendo -conforme los detalles de su profesión- que sin duda no podía distraerse por motivo alguno, lo hizo al acudir a buscar el cargador del teléfono.

Esto es, omitió como anestesiólogo a cargo vigilar y prestar la atención anestésica al punto que según el medio citado una psicóloga calificó los 7 días que pasaron hasta la desconexión del niño como una estafa emocional.

Por lo dicho, a criterio del suscripto el comportamiento del anestesiólogo debió ser calificado como homicidio con dolo eventual, circunstancia que determina la modificación y aumento de la pena a aplicar.

Atentamente

