Celebración de la Fiesta Patria en Allen

Félix Ballester

DNI 7.305.874

José Brevi

ALLEN

A los responsables del diario Rio Negro. De mi consideración:

Transcurridos ya unos días del 25, tengo el agrado de dirigirme a Ud. recordando a aquellos hombres de Mayo, patriotas cuyos nombres están en la memoria de tantos argentinos, por ejemplo Moreno, Saavedra, Paso, Belgrano, Larrea, Castelli, Azcuénaga, Alberdi, Matheu y otros que acompañaran esa gesta

El Círculo Amigos del Caballo estuvo presente este día patrio recordando a los primeros pobladores que antiguamente cabalgaban por las calles empedradas de Allen.

En este día (116 años ya), con sus calles bien asfaltadas, ese ayer representamos y por igual luchamos, todos unidos y contentos. También seremos historia con el correr de los tiempos.

Paso a agradecer el testimonio que recibimos del señor Intendente Municipal Don Marcelo Román.

El mismo quedará guardado en el viejo baúl de los recuerdos afectivos, o luciéndose en una hogareña sala.

Asimismo es destacable mencionar y agradecer los amables conceptos vertidos por tantos vecinos y amigos por nuestro andar, al paso de los caballos portando nuestra bandera argentina.

Personalmente doy por este medio las gracias a cada uno de esos vecinos y amigos (lo hago en forma general, para así no omitir a ninguno).

Por otra parte el joven Mendoza no sólo leyó en forma prolija el texto de nuestra glosa sino que supo agregar agraciadamente que “portaba la banderas un joven vecino de 92 años”, a quien este soldadito del 34 agradece el cumplido.

A todos, desde lo profundo de mi corazón, iGracias! en mi nombre y en representación de:

Los Amigos del Caballo