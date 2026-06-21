Manuel Adorni reúne a los senadores libertarios en Casa Rosada mientras avanza una posible interpelación

Respaldado por la cúpula del Gobierno pero acorralado por el arco opositor, Manuel Adorni encabezará este martes 23 una reunión de alta tensión política en la Casa Rosada junto a los senadores de La Libertad Avanza. El encuentro se dará en la antesala de una sesión legislativa clave, donde el recinto podría aprobar una interpelación y una eventual moción de censura en su contra debido a la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria fue cursada en las últimas horas a través del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los encargados de articular la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Según indicó Infobae a partir de lo que trascendió de fuentes oficiales, el objetivo formal de la cumbre es analizar los proyectos que el oficialismo tiene en carpeta, motivo por el cual los legisladores fueron divididos en tres grupos distintos para abordar la dinámica del segundo semestre y la coyuntura.

Sin embargo, en el bloque oficialista dan por descontado que el eje central será la decisiva sesión del próximo jueves. Para esa jornada, el peronismo logró incluir en el temario las medidas contra Adorni, que se debatirán a la par de un proyecto impulsado para endurecer la seguridad a la propiedad privada.

Pese al asedio legislativo, el funcionario mantiene el apoyo incondicional del presidente Javier Milei, quien incluso lo integró en la comitiva oficial que este sábado viajó a Rosario para el acto por el Día de la Bandera.

La postura de Bullrich y la tensión interna por Adorni

El blindaje presidencial hacia el jefe de Gabinete generó fuertes fricciones puertas adentro del oficialismo, expresadas principalmente por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

La dirigente fue muy crítica de la situación judicial del ministro coordinador, aunque fue ella misma quien logró suspender la sesión prevista originalmente para la semana pasada, otorgándole al Gobierno un valioso margen de tiempo para planificar su estrategia defensiva.

A la salida de la última reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich reconoció el pacto con la oposición para sumar al debate las iniciativas en contra de Adorni. Sobre ese punto, la legisladora fue clara al detallar que si ese proyecto reúne la mayoría, el funcionario deberá enfrentar la interpelación, lo que abriría la puerta a la moción de censura.

Resta saber si la titular de la bancada y los demás senadores, que protestaron por lo bajo ante el llamado, asistirán a la cumbre en Balcarce 50, aunque por el momento ninguno rechazó la invitación.

Más allá del ordenamiento interno de La Libertad Avanza, el futuro de Adorni dependerá en gran medida de la decisión que tomen los bloques aliados del PRO y la UCR, espacios que ya exigieron públicamente su renuncia.

La bancada amarilla, encabezada por Martín Goerling, mantendrá este lunes un encuentro propio para analizar las opciones y definir su hoja de ruta. Si bien la idea de votar a favor de la interpelación gana terreno entre sus filas, todavía no hay una postura unificada respecto a acompañar la posterior moción de censura.

A este complejo panorama se le suma que la Cámara de Diputados también prevé sesionar este miércoles para tratar proyectos similares en contra del funcionario. No obstante, en la sede gubernamental minimizan el impacto en la Cámara Baja y reconocen que la preocupación y la prioridad absoluta están puestas en el Senado. El Ejecutivo sabe que los números en ese recinto son mucho más ajustados y que el intento de la oposición tiene serias chances de prosperar.