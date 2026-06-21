Confirmaron un nuevo caso de hantavirus en Bariloche este domingo 21: cuál es su estado de salud

Un nuevo caso de hantavirus se confirmó en Bariloche este domingo 21 de junio. La paciente se trata de la esposa de un paciente que estuvo internado hace 45 días y que ya había sido dado de alta. Cuál es su estado de salud.

Según precisó el Hospital Dr. Ramón Carrillo, la mujer había cumplido con el correspondiente período de aislamiento preventivo de 21 días indicado para contactos estrechos.

Durante ese lapso, si bien no presentó síntomas, no se reintegró a su actividad laboral. Sin embargo, en los últimos días comenzó con un cuadro inicialmente atribuido a infección urinaria.

Después de los primeros síntomas, la mujer sumó otros como fiebre, mialgias y tos. Por este motivo, se activaron los protocolos sanitarios y, después de un examen por laboratorio, se confirmó el diagnóstico de hantavirus.

Cuál es el estado de salud de la mujer con hantavirus en Bariloche

Desde el nosocomio local informaron que la paciente se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por precaución y para monitoreo estricto. «Su estado general es estable», indicaron.

Por último, las autoridades sanitarias junto al Área de Epidemiología señalaron que se encuentra activas las tareas de control de foco y seguimiento de presuntos contactos estrechos.