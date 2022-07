Cinco Saltos, ciudad de brujas y basurales

Francisco Mercurio DNI 29.973.393

CINCO SALTOS

Hace mucho tiempo que vengo oyendo que Cinco Saltos es la ciudad de las brujas y, si bien resido hace varios años en dicha localidad, jamás me he cruzado con ninguna. Ahora bien, con lo que sí me vengo cruzando ya varias veces es con basurales clandestinos dispersados en varios puntos del ejido municipal… sobre todo el que se encuentra en cercanías a la ex-Indupa, el cual no para de crecer. En el mismo se pueden encontrar desde perros muertos hasta carrocerías de vehículos…

Lo primero que me surge es indignarme con quien arroja su basura en aquellos lugares, pero luego reflexiono y recuerdo aquel dicho que dice que “idiotas y piedras hay en todos lados” y desisto de aquella bronca… Pero enseguida me vuelvo a llenar de enojo al recordar que existe otra persona responsable de aquellos basurales y que nada hace por solucionar dicho problema… Ella sí tiene plena capacidad y obligación para interceder en dicha catástrofe ambiental. Esa persona no es otra que la intendenta Liliana Alvarado, quien ha recibido la confianza del pueblo a través del voto popular para que justamente lidie contra los idiotas y todo aquello que atente contra el bienestar de la gente, pero nada de eso sucede… ¿Será acaso nuestra intendenta en materia ambiental una bruja más?