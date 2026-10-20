Añelo celebró con anuncio de obras, entrega de vehículos y un colorido desfile por los 111 años

El nuevo aniversario de la localidad que es el epicentro de Vaca Muerta, dejó anuncios como la adjudicación de un polideportivo para el barrio La Meseta, la entrega de nueve vehículos a diferentes reparticiones, más mejoras en las canchas de clubes locales.

Así lo anunció el intendente Fernando Banderet. El ministro de Salud, Martín Regueiro confirmó que la obra pluvioaluvional para evitar anegamientos y la planta de tratamiento de efluentes están incorporados en el presupuesto 2027.

«Todos sabemos cuánto ha crecido Añelo: las empresas, las inversiones, las nuevas construcciones y el movimiento que genera Vaca Muerta y sabemos lo importante que es esta actividad para Neuquén y para la Argentina, pero también sabemos que el crecimiento económico no alcanza si no mejora la vida de quienes viviemos acá», sostuvo en la primera parte de su discurso, el jefe comunal.

Después de detallar las obras que llevó adelante la administación municipal, Banderet explicó que todavía falta mucho por hacer y apeló al compromiso de los gobiernos local y provincial para su ejecución. Puso especial énfasis en agradecer a las empresas operadoras que con sus aportes permiten la financiación de obras de importancia para los vecinos.

Banderet explicó que se podrá hacer con «diálogo, planificación y con decisiones concretas». El jefe comunal, no pasó por alto la tormenta del jueves y las dificultades que sufrieron las familias. Recordó que los cañadones son los mismos por más que se construyan barrios. «El agua tiene memoria» y con una lluvia fuerte se provoca el anegamiento.

Nueve camionetas fueron entregadas a diferentes reparticiones municipales de Añelo (Foto: Andrea Vazquez)

«Quiero decir con respeto, pero con mucha claridad: Añelo no puede seguir esperando cada lluvia fuerte con la preocupación que nuestros vecinos puedan perder lo que construyeron», sostuvo. «Al gobernador sabemos que la provincia tienen muchas necesidades y los recursos deben repartirse. Pero estas obras son prioritarias para la ciudad», señaló. Finalmente, le planteó que espera la decisión política para que se tome la decisión de definir su financiamiento y junto a Recursos Hídricos avanzar en su ejecución.

Por otra parte, el agradeció al gobernador Figueroa por la nueva planta de tratamiento y el acueducto para el barrio La Meseta. Entre los pedidos también recordó la necesidad de pavimentar la Ruta 7, desde Chañar hasta su intersección con la 5, la ampliación del ejido y que el municipio pueda ser de 1° categoría.

En representación de Figueroa, el ministro de Salud, Martín Regueiro dejó el mensaje y respondió a dos de los pedidos que minutos antes había hecho Banderet. Tanto la planta de efluentes cloacales como la obra pluvioaluvional formarán parte del presupuesto de Neuquén del 2027, dijo el titular de la cartera sanitaria.

Entrega de vehículos

El municipio entregó, en total, nueve camionetas. Se distribuyeron entre el hospital (dos unidades), una a la comisaría 10°, y a diferentes sectores municipales. También entregó tres minibus para el área de Deportes y otro vehículo para el área de Adultos Mayores.

En materia deportiva habló de las mejoras para dos clubes de la ciudad y la adjudicación a la empresa para la construcción de un polideportivo en La Meseta. Se mencionó la nueva sede para la dirección Seguridad Vaca Muerta, en el mismo sector y la necesidad de contar con una sala de monitoreo porque ya están colocadas las cámaras de seguridad.

Entre el público se destacó una importante columna de trabajadores de la Uocra, con Juan Carlos Levi, a la cabeza.

El cierre fue con el tradicional desfile de los grupos de talleres muncipales, adultos mayores, las escuelas y jardínes. Las fuerzas policiales y de seguridad, además de las agrupaciones tradicionalistas. Todo concluyó con el reparto de torta para todo el público que se acercó a la plaza central donde se realizó el acto central.