Congelen subas de tarifas y alimentos

Hemos decidido, acorde a lo que autoriza el artículo 39 de la Constitución Nacional y la ley 24.747 reglamentaria del mismo, juntar rápidamente un millón de firmas para que el Congreso de la Nación trate un proyecto de ley a los efectos de congelar por el período de un año los alimentos de la Canasta Básica y las tarifas de servicios de luz y gas.

La canasta Básica Total es elevada y el contraste con el Salario, Mínimo, Vital y Móvil es cada vez más grande. En nuestro país el hambre crece cada día. La ciudad de Plottier no escapa a esta realidad, por ello se dispuso que en el día de hoy se realice el lanzamiento de esta campaña en Avda. San Martín al 500, afuera de uno de los grandes hipermercados donde la gente pueda acercarse a firmar por esta iniciativa.

Plottier no escapa a la realidad agobiante de nuestro país. Muchas familias se alimentan con una sola comida importante por día, realidad que alcanzó a parte de los sectores medios también. No podemos estar de brazos cruzados mientras nuestros niños y niñas no se alimentan de manera suficiente, hay que exigirle al gobierno que deje de ajustar por el lado del pueblo de una vez por todas.



Ailín Aroca

Libres del Sur Plottier