Contaminación en Cipolletti

Ing. Jorge Alfredo Guido, DNI 4.548.075

CIPOLLETTI

Regularmente camino por la circunvalación y en la intersección con la ruta chica he buscado las pirámides o las esfinges pero lo único que encuentro es el aroma al Cairo. Hay un canal de desagüe que corre paralelo a las vías del ferrocarril, al norte, que desemboca en el P2. Son líquidos grises pestilentes, y ahora hay una laguna o embalse y del liquido salen burbujas. Es de unos 400 m de largo por 10 o 12 m de ancho. Se está construyendo una especie de puente y taponaron el canal para permitir construir la estructura de hormigón.

Siguiendo el canal hacia Fernández de Oro en el Puente 83 encontramos el desagüe o canal P2 con un aspecto similar pero de mayor tamaño y caudal. Todo esto va a parar el ex prístino Río Negro que ahora son Aguas Negras. Esto es para alegría de Allen, Roca y así sucesivamente, hasta Viedma. Mientras tanto Cipolletti sigue ampliando las conexiones cloacales, ahora conectara la zona de San Luis y Circunvalación con como mínimo 2000 conexiones cloacales nuevas.

Pero la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales no se ha ampliado, antes trataba solo el 45 % de las cloacas (lo dudo) y el resto se volcaba crudo al actual Río de Aguas Negras. Así empezó el Riachuelo.

Esta situación es de una gravedad sanitaria monumental y muestra la irresponsabilidad de las autoridades.

Se puede ignorar un problema pero no las consecuencias. Supongo que entre el cardumen de organismos alguien tiene incumbencia, DPA, ARSA, AIC, Cocaprhi Ministerio de Medio Ambiente o será el organismo “Nadie” y que deben tener conocimiento de la situación que ocurre desde hace años. Seguramente que nadie está como el león de la Esfinge, y sus funcionarios inmutables.

Nadie por lo menos tendría que intimar a no ampliar el volcado de cloacas crudas al Río de Aguas Negras, futuro Riachuelo Patagónico.

Atentamente.