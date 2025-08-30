Cualquier semejanza con la realidad es absoluta coincidencia

Alicia Martinez. DNI 14712012

ZAPALA

¿El desfinanciamiento del programa industrial?, ¿Cierre de organismos como Inti, Inadi, Inta?, ¿Derogación del compre nacional?, ¿Aumentos de servicios públicos, alimentos, combustibles?, ¿Implementación del liberalismo con apertura indiscriminada de importaciones?, ¿baja de impuestos a la importaciones afectando economías regionales?. ¿Eliminación de créditos a las Pymes?. ¿Desfinancimiento ámbitos educativos (universidades), Salud (Garrahan), Discapacitados (Spagnuolo, Milei, Menem), Jubilaciones?.

¿ Intervención sindicatos como U.A.T.R.E?. ¿Apropiación de bienes del estado en favor de empresarios amigos como Aerolíneas, Vialidad Nacional, Correo, peajes, Servicios, polos tecnológicos y de investigación?. ¿Cierre masivos de fábricas, comercios?. ¿Discursos de odio, soez, vulgar y discriminador respecto al pensar diferente y de partidos políticos, discapacitados, periodistas, artistas, estudiantes, por parte del Presidente?. ¿Programa económico que prioriza la entrega de los recursos naturales y extranjerización de la tierra?. ¿Rigi?, ¿libra?. ¿Despidos masivos?.

¿Naturalización de la pobreza y desigualdad social?.¿Destrucción y desfinanciamiento de ámbitos culturales y sociales como clubes?. ¿Operaciones de vaciamiento del sentir histórico como fue el proceso por parte de Villaruel?. ¿Amplios beneficios impositivos empresas extractivistas con gobernadores funcionales y lobistas?. ¿Blanqueo de capitales sin importar el origen de esos fondos?.¿Negación de la figura jurídica del femicidio?. ¿Afectar la seguridad nacional al aliarse con el sionismo y Estados Unidos.?. ¿Intervenir el Banco central?. ¿Muerte al socialismo, replica del discurso del proceso militar, figura del enemigo?.

Por lo expuesto me lleva a concluir que la política actual asemeja la del proceso militar (31/3/1976), camuflados ahora en democracia. Priorizar “homo economicus”, buscar sufrimiento en la población, crear un ser vacío de futuro, esperanza, sin pensar crítico, afectando la salud síquica angustia, no acceso a servicios básicos, o sea un nuevo desaparecido social. Represión. Crear un ser social aterrado. Tratar al adversario de rata, cucaracha, excremento. Es una clara sicología de la dictadura. Recordar su discurso Davos extirpar el cáncer de LGBQ?. Acompañado por periodistas funcionales como Fantino.