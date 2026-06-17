Lionel Messi después del triplete en el debut: «Todo esto es yapa, estoy disfrutando»

Siempre él y cuándo no. Lionel Messi firmó otra noche histórica con la Selección Argentina con su triplete ante Argelia en el debut del Mundial 2026.

El capitán metió un golazo desde afuera del área para abrir el marcador en el primer tiempo y marcó el segundo al aprovechar un rebote del arquero, Luca Zidane, luego de un remate de Alexis Mac Allister.

Más temprano, Kylian Mbappé le hizo dos a Senegal en el debut de Francia. Llegó a 14 en Mundiales y pasó a Messi pero el «10» le cantó retruco y alcanzó los 15 con sus par ante Argelia.

De esta manera, el argentino quedó a uno del récord histórico del alemán Miroslav Klose (16). También igualó al brasilero Ronaldo (15).

«No imaginé todo lo que me tocó vivir, todo esto es yapa, cumplí todos los sueños y más, a nivel individual y grupal, hoy estoy disfrutando, me siento bien», destacó el 10.

Sobre el récord, comentó: «No significa nada, al final es estadística y nada más. Es un orgullo competir con todos ellos, Ronaldo de los que vi es de lo más grandes y no está primero».

"ES UN ORGULLO PODER COMPETIR CON TODOS ELLOS" 🇦🇷🏆



Lionel Messi tras igualar a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo: "Ronaldo de los que yo vi fue uno de los mas grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística". pic.twitter.com/JfHQiR3SSn — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Messi destacó lo hecho por Argelia. «Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos tienen muy buenos jugadores, son dinámicos, intensos. Estuvimos bien parados sin la pelota, nos pudimos poner en ventaja y lo manejamos. Nos costó un poco el primer tiempo, el segundo cambió. Los primeros partidos siempre son difíciles, teníamos la experiencia del último Mundial, nadie regala nada», analizó.

«A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito, cuando estoy bien doy el máximo. Mientras pueda ahí estaré«, expresó el capitán que también contó que está «viendo la serie de Nadal» y que se «identifica mucho» con el ex tenista español.



