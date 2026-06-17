¡Es humano! El llanto de Messi tras el primer gol: «Pasé unos días difíciles, complicados»

¡Sí! Lionel Messi es humano. Siente y se emociona igual que cualquiera. Y puede que esta etapa de su carrera deportiva, con el último baile inevitablemente a la vuelta de la esquina, potencie las emociones de sobremanera.

Tras marcar el primer gol de la goleada de la Selección Argentina ante Argelia por 3 a 0, en el debut mundialista del conjunto albiceleste, el astro argentino se quebró. En cuestión de segundos, la enorme sonrisa y alegría se transformó en llanto.

Como si se tratara de un jovencito debutando en un certamen semejante y marcando su primer tanto. El escudo tira y se siente como desde el primer día.

Pero luego del partido, en conferencia, Leo dejó a entrever algo más; una situación extrafutbolística que, según manifestó, lo aquejó estos últimos días.

«Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero agradecidos a mis compañeros y a toda la delegación, porque estuvieron al lado mío como siempre», expresó con seriedad el jugador de Inter de Miami.

"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO…", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



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Más allá de esa cuestión, que solo Messi y su entorno conocen, el «10» brilló y quedó a un tanto de un récord absoluto en Copas del Mundo: el capitán convirtió un hat-trick, alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica de Miroslav Klose.

Además, es la primera vez que marca tres goles en un mismo partido en un Mundial y la segunda vez que anota el primer tanto de la Selección en este certamen. Solo lo había hecho en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, una coincidencia que ilusiona.