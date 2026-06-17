Scaloni se rindió ante Messi tras el hat-trick ante Argelia: «Lo extrañaremos el día que no juegue más»

Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026, Lionel Scaloni analizó el encuentro, destacó el valor de comenzar con una victoria y volvió a dedicarle palabras de admiración a Lionel Messi, la gran figura de la noche.

El entrenador argentino reconoció que el desarrollo del partido estuvo dentro de lo esperado y remarcó las virtudes del conjunto africano. «Sabíamos que íbamos a sufrir, Argelia juega bien y nos podía poner en dificultad. Fue un partido muy difícil», aseguró el DT en diálogo con TyC Sports.

Más allá del resultado, Scaloni hizo foco en un aspecto que el plantel tenía muy presente antes del estreno: evitar repetir el tropiezo del debut en Qatar 2022. «El primer partido siempre es complicado, teníamos en la cabeza el traspié en el debut de Qatar. Ganar nos da tranquilidad», explicó.

Además, el entrenador valoró la respuesta colectiva cuando el equipo no tuvo el control absoluto del juego y destacó el compromiso defensivo del grupo. «Me gustó todo. El rival juega, no podés tener siempre la pelota y cuando pasa eso el equipo defiende. Eso me gusta del equipo, más allá de que hay cosas para mejorar siempre», analizó.

Por último, Scaloni fue consultado por la actuación de Messi y dejó una reflexión que fue más allá de los goles del capitán. «Más allá de los goles que hace, es lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no juegue más», afirmó.

Y completó: «Sin palabras, qué voy a decir de Messi, lo que diga está de más. Lo viene haciendo hace 20 años. Hay que disfrutarlo, lo que transmite a todo el mundo es increíble».

🐐🇦🇷 "NO HAY QUE IMAGINAR, LO VIENE HACIENDO HACE 20 AÑOS"



Lionel Scaloni llenó de elogios a Messi tras su actuación en el debut del Mundial ante Argelia. pic.twitter.com/cZt97ddzgW — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Con la victoria en el estreno, Argentina dio el primer paso en el grupo J y comenzó el Mundial con una actuación que volvió a tener a Messi como protagonista absoluto.