El control facial para la asistencia estatal en Río Negro tiene lugar de inicio y cuál fue el debate en el Gabinete

El nuevo sistema de control de asistencia para los estatales rionegrinos, basado en reconocimiento facial y registro biométrico, comenzará a aplicarse en el hospital de San Antonio Oeste.

La definición no fue automática. Se discutió en la última reunión de gabinete y generó diferencias respecto del lugar elegido para el debut de una herramienta que, inicialmente, se advierte que tendrá sus resistencias, según aceptan en el propio Gobierno.

El hospital «Aníbal Serra» cuenta con una planta de 222 trabajadores, entre profesionales y personal de apoyo, y cumple con la definición del gobernador Alberto Weretilneck para su puesta en marcha: un centro médico de dimensión intermedia.

La próxima semana, Altec y la firma Airata iniciarían la instalación de los equipos. Antes, jueves y viernes, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, encabezará en Cipolletti una reunión con los directores de hospitales y adelantaría el nuevo esquema de control.

Luego se abrirá una etapa de empadronamiento del personal, necesaria para incorporar los datos biométricos que permitirán la identificación de cada agente.

Airata fue contratada por Altec para la provisión del equipamiento y el software, con un costo de unos 1.500 millones para la cobertura de Salud, que suman unos 8.000 trabajadores.

El mecanismo se pondrá en marcha de manera gradual y se prevé su extensión al resto de las áreas del Estado provincial.

Durante la última reunión de gabinete, Thalasselis planteó que la experiencia piloto se realizara en un hospital cabecera y la propuesta apuntó inicialmente a Viedma.

Entre jueves y viernes, en Cipolletti, el titular de Salud, Demetrio Thalasselis y su equipo ministerial reunirán a los directores de los 37 hospitales.

La alternativa encontró objeciones. El presidente del bloque de JSRN, Facundo López, cuestionó esa posibilidad y abrió una discusión donde se mezclaron argumentos técnicos y políticos sobre la conveniencia de iniciar el proceso en la capital provincial.

Finalmente, Alberto Weretilneck se inclinó por una opción intermedia. Consideró que el estreno debía realizarse en un hospital de menor dimensión que los grandes centros de referencia y pidió redefinir el punto de partida.

La posterior conclusión de Salud recayó en San Antonio. Airata es una firma con contratos con universidades y organismos públicos (figura la provincia de Neuquén) y, en su página web, destaca su sistema por su “autenticación”, a partir del “reconocimiento facial como mecanismo de identificación única y eliminando el uso de contraseñas”.