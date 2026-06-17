Viento patagónico para abastecer hogares: Río Negro avanza con uno de sus mayores proyectos de energía renovable

En el marco del día global del viento, desde el Gobierno de Río Negro destaca el desarrollo del Parque Eólico Cerro Policía, un proyecto de 300 MW que transita la etapa final de evaluación ambiental y que representa una nueva oportunidad para el desarrollo de energías renovables en la Región Sur, con generación de energía limpia y control ambiental.

El proyecto Parque Eólico Cerro Policía se consolida como una de las iniciativas estratégicas de la nueva etapa productiva de Río Negro. Ubicado en el cruce de las rutas nacionales 63 y 74, el proyecto tiene como objetivo generar energía eléctrica a partir del viento y aportar electricidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Desde la empresa australiana Fortescue, a cargo del proyecto, se estima una generación anual de 1.300.000 MWh de energía renovable, que permitirá abastecer a cientos de miles de hogares y aportar al Sistema Argentino de Interconexión.

Durante la audiencia pública realizada en marzo, se expusieron los principales avances del proyecto, entre ellos la obtención de la prioridad de despacho en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), lo que garantiza su integración al sistema eléctrico nacional. El desarrollo incorpora estándares internacionales en cada una de sus etapas y se apoya en un trabajo sostenido en la región patagónica, integrando soluciones tecnológicas y energéticas adaptadas al territorio.

Actualmente, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático avanza en el tramo final del análisis del Estudio de Impacto Ambiental, luego de un proceso que incluyó instancias informativas, audiencia pública, acceso a la documentación técnica y participación de vecinos, instituciones y actores locales.

Energía limpia con control ambiental

La iniciativa propone aprovechar el recurso eólico de la zona para incorporar energía renovable al sistema eléctrico nacional. Según la información presentada en el proceso de evaluación, el parque tendría una generación estimada de 1.291.511 MWh anuales y permitiría evitar aproximadamente 739.000 toneladas de CO₂ equivalente por año frente a generación térmica convencional.

El proyecto actualizado también contempla mejoras técnicas orientadas a optimizar caminos, conexión eléctrica y disposición de aerogeneradores, además de reducir impactos asociados a ruidos y sombras, y asegurar distancias de seguridad respecto de receptores cercanos.

Además de su aporte a la transición energética, el proyecto abre una perspectiva concreta para fortalecer la infraestructura eléctrica regional. Desde la Secretaría de Energía Eléctrica se planteó que las estaciones transformadoras previstas podrían habilitar, a futuro, una vinculación con redes de distribución de 33 kV para abastecer a Cerro Policía, Naupa Huen, El Cuy y Aguada Guzmán, entre otras localidades.

Estas obras complementarias podrían mejorar la calidad del servicio eléctrico en comunidades que hoy dependen, en muchos casos, de generación térmica local, con mayores dificultades operativas y mayor impacto ambiental.