Cuando al fin de todo

Roberto Savasta | DNI 14251572

BARILOCHE

Cuando al fin del tiempo la furia se calme

Cuando el ignorante reciba su paga

por tanto desastre.

Cuando al fin la lluvia lave nuestras culpas

Oh mi dulce hermano, por haber mentido

Por haber matado los mejores sueños

Por haber sufrido y haberlo callado.

Cuando al fin del tiempo la furia se calme

Y al fin los que amamos no busquen culpables.

Será como un sueño en un bosque amado

Mi noble locura en un vuelo alado

Será como un sueño, humilde comienzo

En la noche calma, encendiendo el fuego

con leños dorados.