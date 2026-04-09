Cuando al fin de todo
Roberto Savasta | DNI 14251572
BARILOCHE
Cuando al fin del tiempo la furia se calme
Cuando el ignorante reciba su paga
por tanto desastre.
Cuando al fin la lluvia lave nuestras culpas
Oh mi dulce hermano, por haber mentido
Por haber matado los mejores sueños
Por haber sufrido y haberlo callado.
Cuando al fin del tiempo la furia se calme
Y al fin los que amamos no busquen culpables.
Será como un sueño en un bosque amado
Mi noble locura en un vuelo alado
Será como un sueño, humilde comienzo
En la noche calma, encendiendo el fuego
con leños dorados.
Comentarios