40 min
Bizcochuelo: una receta facilísima para empezar a practicar
Una elaboración simple que hay que aprender a hacer. La propuesta es de @ximena_saenz.
40 min
Bizcochuelo: una receta facilísima para empezar a practicar
Una elaboración simple que hay que aprender a hacer. La propuesta es de @ximena_saenz.
Lista de Ingredientes
huevos: 7
azúcar: 210 gr
harina: 210 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
Preparación
1. Enmantecar un molde de 24 cm. Precalentar el horno entre 160 y 170° C.
2. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla (o ralladura del algún cítrico) a punto letra. Hay que batir bastante hasta lograr una textura muy espumosa y sostenida.
3. Agregar la harina tamizada en dos tandas. Puede incorporarse a velocidad lenta con la batidora o con movimientos envolventes con una espátula de goma. Volcar la mezcla en el molde y hornear inmediatamente por 40 minutos.
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