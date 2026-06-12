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Yo Como

Bizcochuelo: una receta facilísima para empezar a practicar

Una elaboración simple que hay que aprender a hacer. La propuesta es de @ximena_saenz.

Redacción

Por Redacción

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Bizcochuelo: una receta facilísima para empezar a practicar

Una elaboración simple que hay que aprender a hacer. La propuesta es de @ximena_saenz.

Redacción

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Lista de Ingredientes

huevos: 7

azúcar: 210 gr

harina: 210 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

Preparación

1. Enmantecar un molde de 24 cm. Precalentar el horno entre 160 y 170° C.

2. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla (o ralladura del algún cítrico) a punto letra. Hay que batir bastante hasta lograr una textura muy espumosa y sostenida.

3. Agregar la harina tamizada en dos tandas. Puede incorporarse a velocidad lenta con la batidora o con movimientos envolventes con una espátula de goma. Volcar la mezcla en el molde y hornear inmediatamente por 40 minutos.


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