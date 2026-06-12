Bizcochuelo: una receta facilísima para empezar a practicar

Lista de Ingredientes huevos: 7 azúcar: 210 gr harina: 210 gr esencia de vainilla: 1 cdita.

Preparación

1. Enmantecar un molde de 24 cm. Precalentar el horno entre 160 y 170° C.

2. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla (o ralladura del algún cítrico) a punto letra. Hay que batir bastante hasta lograr una textura muy espumosa y sostenida.

3. Agregar la harina tamizada en dos tandas. Puede incorporarse a velocidad lenta con la batidora o con movimientos envolventes con una espátula de goma. Volcar la mezcla en el molde y hornear inmediatamente por 40 minutos.