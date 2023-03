Cuando Alfonsín se le plantó a Reagan

Fabio Abraham, Exsecretario de Gobierno, Concejal UCR (MC) Lomas de Zamora

El 21 de Marzo de 1985 el presidente Raúl Alfonsín visitó los EE. UU. donde fue recibido por su par Ronald Reagan en los jardines de la Casa Blanca.

En el discurso de bienvenida el presidente anfitrión deslizó que “los que ayudan a nuestros enemigos, son también nuestros enemigos” mientras el Presidente Argentino escuchaba atentamente.

Al momento de hablar Raúl Alfonsín, no dudo en responder expresando sus convicciones, que no eran otras que los principios históricos de la UCR, donde no existe sumisión, alineamiento automático, ni relaciones carnales sino el principio básico heredado de los hombres que forjaron la revolución de mayo donde respetamos la dignidad del hombre y de los pueblos para que con autodeterminación decidan su futuro.

Entre otras cosas le dijo a Reagan en la cara: “Al lado de la esperanza está el temor de América Latina. El temor que nace de comprender que hay expectativas insatisfechas en los pueblos. Las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Una deuda que en mi país llega a los 50.000 millones de dólares y en América latina en su conjunto está en alrededor de 400.000 millones de dólares” y siguió: “No podemos hacer que los ajustes recaigan sobre los que menos tienen, el problema de los países desarrollados, donde los sectores del trabajo reciben más del 50 por ciento del ingreso nacional, es diferente a nuestros países donde no llegan al 40 por ciento”.

En esos años EE. UU. apoyaba a los “contra” militar y económicamente por considerar al gobierno de Nicaragua como enemigo, por ser un riesgo a su seguridad Nacional, Alfonsín recogió el guante y dijo:

“Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. Vamos a tocar sin duda, los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto y no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de América central o Nicaragua”.

Y continuó: “Estoy convencido de que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz, que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de la no intervención, nos den la posibilidad de lograr un triunfo en las ideas de la democracia y el pluralismo de la democracia, sin injerencias extra continentales y afirmando desde luego, la libertad del hombre”

Lamentablemente para nuestro país, no surgieron estadistas como Raúl Alfonsín, que se ocupó de advertir sobre todo a los jóvenes que siguieran ideas y no personas, lo que sin duda, agiganta a través del tiempo su figura.

La derrota de la UCR en 1989, la mala praxis política que se extendió como una mancha de aceite a todos los partidos, fue y es la resultante de una derrota cultural frente al brutal avance de una rara mezcla entre mediocridad y corrupción que nos ubica en una realidad despreciable: así nos va…