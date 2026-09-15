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Yo Como

Galletitas de queso sin gluten: fáciles de preparar y muy rendidoras

Ideales para acompañar con la infusión que quieras y para toda ocasión. La sugerencia es de @lightmeup.nutri.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Galletitas de queso sin gluten: fáciles de preparar y muy rendidoras

Ideales para acompañar con la infusión que quieras y para toda ocasión. La sugerencia es de @lightmeup.nutri.

Redacción

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Lista de Ingredientes

queso rallado: 80 gr

huevo: 1

queso blanco light: 2 cdas. soperas

aceite de oliva: 2 cdas. soperas

maizena: ½ taza

premezcla: 1 y 1/3 taza

provenzal, ajo molido, orégano, sal y pimienta: a gusto

Preparación

1.- En un bol colocar el huevo, el aceite, el queso rallado y el queso blanco. Mezclar. Agregar los secos, sal y pimienta.

2.- Formar una masa y estirar con palo de amasar. Luego utilizar un cortante, el que tengan, para cortar las estrellitas o círculos o cuadrados.

3.- Colocar sobre una placa y pincelar con huevo. Por encima agregar las especias que quieran y hornear, en horno pre calentado, a 175° C por 20 minutos.


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