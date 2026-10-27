Marcela Coronel, conmocionada por la brutal agresión a su madre de 100 años: qué pasó con la cuidadora

Marcela Coronel atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida familiar. La periodista denunció que su madre, Berta, quien acaba de cumplir 100 años, fue víctima de maltratos físicos y verbales por parte de una cuidadora que trabajaba en su casa desde hacía dos años. La situación quedó al descubierto cuando la familia revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la mujer denunciada fue identificada como Norma Noemí Sandín, quien fue detenida después de que se conocieran las imágenes. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad, aunque continúa imputada y la investigación judicial sigue en curso.

El caso generó una profunda conmoción por la vulnerabilidad de la víctima, quien presenta un cuadro de demencia avanzada y necesita asistencia permanente para realizar sus actividades cotidianas.

El estremecedor descubrimiento de Marcela Coronel: cómo se enteró de las agresiones

La situación salió a la luz cuando una de las hermanas de la periodista comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa familiar.

En los videos se observaron cachetazos, empujones, gritos y otras situaciones de maltrato contra Berta, que no podía defenderse ni explicar lo que estaba viviendo.

Al conocer lo sucedido, Coronel quedó profundamente afectada. Durante su participación en Primicias Ya, el programa de América TV, relató que comenzó a recibir las grabaciones en el grupo familiar y que la violencia de las imágenes le provocó una fuerte descompensación emocional.

La periodista explicó que la cuidadora había trabajado durante dos años con su madre y que, si bien en algunas oportunidades había tenido respuestas desagradables hacia los familiares, nunca imaginaron que pudiera producirse una situación de semejante gravedad.

La familia decidió presentar una denuncia penal y entregar los registros audiovisuales como prueba.

Qué pasó con la cuidadora denunciada por Marcela Coronel

Tras la denuncia, Norma Noemí Sandín fue detenida, pero posteriormente recuperó la libertad.

La decisión se produjo después de que los estudios médicos realizados a Berta no detectaran lesiones físicas atribuibles a los golpes, según explicó la propia periodista.

Sin embargo, esto no significa que la causa haya sido cerrada. La mujer continúa imputada y la Justicia mantiene abierta la investigación sobre los episodios registrados por las cámaras.

Coronel expresó su preocupación por la situación judicial de la acusada y manifestó que esperaba una respuesta más contundente de las autoridades.

También dejó en claro que no tiene intención de retomar el contacto con la mujer denunciada.

Cómo está la madre de Marcela Coronel después de las agresiones

Luego de descubrir los episodios de violencia, la familia trasladó a Berta al Hospital Italiano, donde fue sometida a diferentes estudios médicos.

Los resultados no evidenciaron secuelas físicas inmediatas de las agresiones, una noticia que llevó algo de tranquilidad a sus seres queridos.

No obstante, la periodista remarcó que su madre se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad debido a su edad y a su estado de salud.

Berta tiene 100 años y presenta demencia avanzada, una condición que le dificulta comprender lo que ocurre a su alrededor, comunicar situaciones de maltrato y defenderse.

Uno de los aspectos que más angustia genera en la familia es que la mujer no puede reconstruir por sí misma lo sucedido ni expresar con claridad cómo se siente.

El dolor de Marcela Coronel y la preocupación por los adultos mayores

Más allá del impacto personal, Marcela Coronel decidió hacer pública la situación para visibilizar la violencia que pueden sufrir los adultos mayores cuando dependen de otras personas para su cuidado.

La periodista puso el foco en la confianza que las familias depositan en quienes contratan para asistir a sus seres queridos y en las dificultades que existen para detectar situaciones de maltrato cuando las víctimas no pueden comunicarlas.

El caso también abrió un debate sobre la importancia de supervisar las condiciones de cuidado de las personas mayores y prestar atención a posibles señales de violencia.

Mientras la investigación judicial continúa, Coronel y su familia permanecen pendientes de la recuperación y el bienestar de Berta, después de atravesar una situación que transformó la tranquilidad de su hogar en una profunda preocupación.