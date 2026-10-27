Abel Pintos, Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi cantarán para el papa León XIV en Argentina: la lista de artistas confirmados

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un importante despliegue artístico que reunirá a reconocidos cantantes, músicos, coros y bailarines de distintos puntos del país. Entre los nombres más destacados aparecen Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas, Jairo y Valentino Merlo, quienes participarán de los encuentros previstos para noviembre.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Sumo Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos días desarrollará una agenda que incluirá celebraciones religiosas, encuentros con jóvenes y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La organización confirmó una primera lista de artistas que acompañarán los distintos eventos. En total, se espera la participación de más de 600 integrantes de coros y 200 músicos, en una propuesta que combinará folklore, música popular, expresiones religiosas y danza.

Abel Pintos y Luciano Pereyra, dos de los grandes protagonistas de la visita del papa León XIV

Uno de los momentos más especiales será la presentación de Abel Pintos, quien participará el lunes 9 de noviembre en el encuentro del Papa con los residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires.

El cantante estará acompañado por el coro de la institución, en una actividad que tendrá como protagonistas a las personas que viven y trabajan en ese establecimiento.

Por su parte, Luciano Pereyra cantará en Luján, su ciudad natal, durante la vigilia y la misa previstas para el miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La participación tendrá un significado especial para el artista, que ya había tenido la oportunidad de cantar ante un pontífice. En agosto de 2000 interpretó «Sólo le pido a Dios», de León Gieco, frente a Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma.

Más de dos décadas después, volverá a participar de una celebración papal, esta vez en su propia ciudad.

Nahuel Pennisi y Valentino Merlo cantarán para el Papa en Buenos Aires

Otro de los encuentros más esperados será el que reunirá a León XIV con los jóvenes, el martes 10 de noviembre, en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La propuesta artística contará con la participación de Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen, junto con otros músicos y artistas de distintas generaciones.

También estarán Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez. La conducción del encuentro estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán aportará una propuesta de danza.

Para Valentino Merlo, el joven cantante rosarino, la convocatoria representa un momento especialmente significativo en su carrera.

El artista manifestó su emoción por haber sido elegido para participar de la visita y expresó su deseo de interpretar una versión de «Zona de promesas», la canción de Gustavo Cerati que también popularizó Mercedes Sosa.

Jairo y Jorge Rojas, los artistas confirmados para recibir al Papa en Córdoba

La provincia de Córdoba también tendrá un lugar destacado en la agenda de León XIV.

Durante la vigilia y la misa previstas en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), se presentarán Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular argentina.

La programación incluirá además a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

La propuesta buscará integrar diferentes estilos musicales y expresiones culturales para acompañar uno de los encuentros religiosos más importantes de la visita.

Todos los artistas confirmados para la visita del papa León XIV a la Argentina

La primera nómina difundida por la organización incluye a los siguientes participantes, distribuidos según las actividades previstas:

Claypole, lunes 9 de noviembre:

Abel Pintos.

Coro Cottolengo Don Orione.

Ciudad de Buenos Aires, misa en el Monumento de los Españoles:

Los Olmos.

Uriel Arcodaci.

Athenas.

Vero Sanfilippo.

Magnificat.

Corrientes Purajhei.

Encuentro del mundo del trabajo:

Agustín Day.

Córdoba, vigilia y misa:

Jairo.

Jorge Rojas.

José Luis Miralles.

Ruah.

Coro Agnes.

Tradición Serrana.

DUITO.

Ignacio Sagala.

Andrés Castellano.

Toco Para Dios.

Maxi Larghi.

Pablo Martínez.

Trinidad.

Cor Mariae.

Encuentro con los jóvenes en Buenos Aires:

Nahuel Pennisi.

Valentino Merlo.

Maggie Cullen.

Tati Domínguez.

Alan Madanes.

Lucas Rodríguez.

Banuev.

Ballet Maia Roldán.

Sofía Martínez e Ignacio Girón, como conductores.

Luján, vigilia y misa del miércoles 11 de noviembre:

Luciano Pereyra.

Hermanos Menta.

Filocalia.

Campedrinos.

Santiago Tucumán.

Carafea.

Ballet Sumampa.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina y qué ciudades visitará

La llegada del papa León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre, en el marco de su primera visita oficial al país como pontífice.

La agenda incluirá actividades en Claypole, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde se esperan importantes convocatorias de fieles.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione y participará de una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El martes 10 será el turno de las actividades en Córdoba y del encuentro con jóvenes en Buenos Aires.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, Luján será escenario de una de las celebraciones más emotivas, con la presencia de Luciano Pereyra y diferentes agrupaciones musicales.

Desde la organización adelantaron que la lista de artistas todavía no está cerrada y que durante los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones.

La visita promete convertirse en uno de los acontecimientos religiosos y culturales más importantes del año en la Argentina, con una programación que reunirá a artistas consagrados y nuevas figuras de la música nacional.