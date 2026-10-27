Malvinas: el gobernador de Magallanes pidió la intervención de la cancillería de Chile por la ruta de Punta Arenas
Ante el rechazo de Argentina al nuevo corredor marítimo con las islas, el gobernador regional Mauricio Flies confirmó negociaciones con el gobierno chileno para evitar una escalada. El buque carguero Danstar comenzará a operar en diciembre desde Punta Arenas.
La apertura de la nueva ruta comercial marítima directa entre Punta Arenas y las Islas Malvinas moviliza a las autoridades de Chile. El gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Mauricio Flies, confirmó que mantiene conversaciones con la Cancillería de su país ante el rechazo formal de Argentina y solicitó acciones preventivas para evitar eventuales incidentes durante la navegación.
La controversia se origina en los cuestionamientos del gobierno argentino, que vincula esta nueva vía logística con el abastecimiento del proyecto de extracción petrolera offshore Sea Lion, una iniciativa operada por capitales británicos e israelíes en aguas en disputa.
Frente a la posibilidad de una intervención o bloqueo en el recorrido del buque, Flies exigió una respuesta institucional conjunta.
«Esperamos que las cancillerías chilena y trasandina actúen preventivamente y que las acciones se mantengan solamente en las vías diplomáticas», señaló el funcionario al medio especializado PortalPortuario.
El impacto comercial y la defensa chilena de la ruta que unirá Malvinas con Punta Arenas
Mientras la Argentina mantiene su objeción basada en el reclamo de soberanía y el rechazo a la explotación unilateral de hidrocarburos, las autoridades chilenas argumentan fines netamente comerciales.
Flies explicó que el servicio busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas de Punta Arenas mediante el envío de provisiones, alimentos y materiales de construcción para los 3.400 residentes del archipiélago, un territorio con escasa producción propia.
Hasta la habilitación de esta ruta, la logística marítima hacia las islas dependía históricamente del puerto uruguayo de Montevideo.
Cómo operará la nueva conexión en el Estrecho de Magallanes
El servicio comercial tiene fecha de inicio prevista para la primera semana de diciembre de 2026. La operación está a cargo de la naviera Easter Island —bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation—, la cual trazó un recorrido exclusivo por el Estrecho de Magallanes para evitar las inclemencias del canal Drake.
Los datos técnicos y tarifarios que estructuran la operatoria son los siguientes:
- La embarcación: el recorrido lo realizará el carguero Danstar, de bandera chilena, con una capacidad de carga de 1.389 toneladas.
- Reducción de distancias: el trayecto abarca unos 900 kilómetros y demandará exactamente dos días y medio de navegación continua, recortando a la mitad la distancia histórica de 2.000 kilómetros desde Uruguay.
- Costos logísticos: el tarifario oficial estipula valores desde US$ 183 por metro cúbico para cargas generales y US$ 234 para el traslado de maquinaria pesada.
- Contenedores: el alquiler de unidades secas de 20 pies se fijó en US$ 812, mientras que los contenedores refrigerados ascienden a US$ 1.523.
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