Malvinas: el gobernador de Magallanes pidió la intervención de la cancillería de Chile por la ruta de Punta Arenas

Malvinas: proponen quitar beneficios fiscales a empresas chilenas por la reanudación de una ruta comercial

La apertura de la nueva ruta comercial marítima directa entre Punta Arenas y las Islas Malvinas moviliza a las autoridades de Chile. El gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Mauricio Flies, confirmó que mantiene conversaciones con la Cancillería de su país ante el rechazo formal de Argentina y solicitó acciones preventivas para evitar eventuales incidentes durante la navegación.

La controversia se origina en los cuestionamientos del gobierno argentino, que vincula esta nueva vía logística con el abastecimiento del proyecto de extracción petrolera offshore Sea Lion, una iniciativa operada por capitales británicos e israelíes en aguas en disputa.

Frente a la posibilidad de una intervención o bloqueo en el recorrido del buque, Flies exigió una respuesta institucional conjunta.

«Esperamos que las cancillerías chilena y trasandina actúen preventivamente y que las acciones se mantengan solamente en las vías diplomáticas», señaló el funcionario al medio especializado PortalPortuario.

El impacto comercial y la defensa chilena de la ruta que unirá Malvinas con Punta Arenas

Mientras la Argentina mantiene su objeción basada en el reclamo de soberanía y el rechazo a la explotación unilateral de hidrocarburos, las autoridades chilenas argumentan fines netamente comerciales.

Flies explicó que el servicio busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas de Punta Arenas mediante el envío de provisiones, alimentos y materiales de construcción para los 3.400 residentes del archipiélago, un territorio con escasa producción propia.

Hasta la habilitación de esta ruta, la logística marítima hacia las islas dependía históricamente del puerto uruguayo de Montevideo.

Cómo operará la nueva conexión en el Estrecho de Magallanes

El servicio comercial tiene fecha de inicio prevista para la primera semana de diciembre de 2026. La operación está a cargo de la naviera Easter Island —bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation—, la cual trazó un recorrido exclusivo por el Estrecho de Magallanes para evitar las inclemencias del canal Drake.

Los datos técnicos y tarifarios que estructuran la operatoria son los siguientes: