Cuando el mundo se había de olvidado de España, Argentina la rescató

En el sitio web esradio.libertadigital.com leo bajo el título “Breve historia de España”, “Argentina resultó decisiva para enfrentarse al hambre en España, Federico Giménez Losantos y Cesar Vidal nos cuentan como España salió del hambre”.

España quedó fuera del Plan Marshall y de la OTAN. Estas circunstancias provocaron que la diplomacia española tuviera que volcarse a tres pueblos: Portugal, Argentina y los países árabes inclinándose finalmente por los envíos que mandó Argentina a España en el año 1947.

Según la agencia EFE: “400 mil toneladas de trigo, 120 mil de maíz, 8.000 de aceites comestibles, 16.000 de tortas oleaginosas, 10.000 de lentejas, 20.000 carne congelada, 5.000 de carne salada y 50.000 cajones de huevos”.

Como reciprocidad el régimen de Franco organizó una visita de Eva Perón por España, “La llevaron a El Escorial, al castillo de la Mota, Granada donde rezó la Macarena, Santiago de Compostela y Barcelona donde Franco acudió a despedirla actitud que pesó en el ánimo de Perón que pronunció un discurso de apoyo a Franco”.

Como conclusión el sitio web afirma ARGENTINA RESULTÓ DECISIVA PARA SACIAR EL HAMBRE ESPAÑOL (las mayúsculas me pertenecen).

Acto seguido la pantalla de la tv que enfrento me anuncia que a consecuencia de haber vencido España en la contienda futbolística un joven argentino ha sido linchado en el subterráneo de Madrid.

El hambre de España saciado por Argentina en el año 1947 cayó en el olvido.

Hector Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez