Quién era el hombre vinculado a un violento robo en Cipolletti que fue hallado muerto dentro de un auto cerca de la Ruta 22

Pasaron 24 horas desde que un hombre fue encontrado muerto dentro un vehículo en la colectora de la Ruta Nacional 22, en Fernández Oro. Lo que al principio se consideró un fallecimiento común cambió de rumbo cuando se constató que la persona presentaba una herida de bala, la cual habría recibido tras participar en un violento robo registrado la mañana del miércoles en Cipolletti.

Si bien la causa está en plena investigación, fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO la identidad del hombre. Con el nombre salió a la luz que ya registraba antecedentes por un delito en Neuquén.

Quién era el hombre que fue hallado muerto dentro de un auto en Fernández Oro

El hombre muerto fue identificado como Franco Nicolás Padilla. Tenía alrededor de 31 años y era oriundo de Neuquén.

De acuerdo a la información recabada, el hombre tenía antecedentes en hechos delictivos. La situación más violenta de la que formó parte fue un robo e intento de asesinato cometido en 2020 en el barrio Cuenca XV de Neuquén.

La víctima fue un taxista que recibió un disparo en la cabeza mientras conducía su vehículo en el que transportaba a un pasajero. El taxista estuvo tres meses internado y logró sobrevivir, aunque perdió el ojo derecho. Cuatro personas quedaron detenidas por el ataque, entre ellos se encontraba Padilla que en 2021 fue finalmente condenado a seis años de prisión efectiva tras ser acusado como coautor de los delitos de homicidio en grado de tentativas y lesiones gravísimas.

Padilla cumplió su condena y fue puesto en libertad. Su nombre volvió a circular cuando se conoció su muerte y trascendió que horas antes había formado parte de un robo registrado en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti. El hecho tuvo lugar en una vivienda detrás del predio de la Universidad del Comahue.

Posible relación con un hecho previo

Los fiscales Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas trabajaban hasta minutos antes en una vivienda del barrio Rincón Lindo, donde alrededor de las 6 de la mañana dos personas habrían ingresado a una casa y fueron heridas con un arma de fuego por uno de sus ocupantes. Ambos escaparon del lugar.

Poco después se conoció el hallazgo del joven fallecido en Fernández Oro. Ahora la Fiscalía busca determinar en qué circunstancias ocurrieron ambos episodios y si la persona encontrada sin vida es una de las que huyó tras el hecho registrado en Cipolletti.

El caso -por el momento- se investiga bajo un estricto hermetismo. Se espera que las diligencias en marcha, ayuden a esclarecer lo ocurrido en el Alto Valle.