Triunfazo de Etcheverry para meterse en las semifinales de Kitzbuhel

Tomás Etcheverry atraviesa una semana de resurgimiento en Austria. En el ATP 250 de Kitzbuhel, el argentino derrotó al peruano Ignacio Buse y se metió en las semifinales del torneo.

Fue triunfo por 6-2 y 7-5 en 1 hora y 43 minutos de juego. El platense consiguió su segunda victoria consecutiva luego de cortar una racha de seis derrotas seguidas.

En el primer set, Etcheverry estuvo firme y pegó en el momento justo, para conseguir dos break points. En la segunda manga, el desarrollo fue mucho más parejo. Buse aprovechó su buen momento y quebró en la única chance que tuvo. Cuando parecía que el partido se iría a un tercer set, el argentino quebró en dos games seguidos y se llevó una gran victoria que lo deposita entre los cuatro mejores del torneo.

Por un lugar en la gran final, Etcheverry se verá las caras ante el ganador de Bublik (preclasificado número uno) o Molcan. La victoria del Retu fue la única buena de la jornada en Kitzbuhel. Mariano Navone y Sebastián Báez no pudieron ante el francés Halys y el alemán Hanfmann y se despidieron en cuartos de final del certamen austríaco. Ambos cayeron en sets corridos.

Por otro lado, hay otro argentino protagonista en esta semana del calendario. Mañana, Román Burruchaga buscará meterse en semifinales del ATP 250 de Estoril. El hijo de «Burru» se medirá ante el belga Blockx, con quien tiene un historial positivo de 2-0.