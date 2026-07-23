Los dos candidatos estrella de Paolo Maldini para la reconstrucción de la Selección de Italia

Otrora emblema del equipo nacional, Maldini carga con la responsabilidad de devolver a su Selección al lugar que ocupó históricamente.

Difícil misión por delante para Paolo Maldini, el flamante nuevo Director General de Selecciones de Fútbol de Italia: reconstruir a la Azzurra y devolverla al máximo nivel mundial.

Luego de fracasar en Eliminatorias en los últimos tres procesos mundialistas (no disputó Rusia 2018, Qatar 2022 ni la reciente edición de 2026), la Federación Italiana inició una profunda renovación con Maldini a la cabeza y el claro objetivo de volver a los primeros planos.

En tal sentido, el exdefensor italiano confirmó que ya inició gestiones con dos pesos pesados pensando en la dirección técnica del combinado azzuro: nada menos que Carlo Ancelotti, un hijo pródigo del país, y el español Pep Guardiola.

Maldini, que jugó cuatro copas del mundo con Italia (1990, 1994, 1998 y 2002), habló en conferencia de prensa y contó cómo avanzan las negociaciones.

«De Guardiola no podemos dar noticias, pero es uno de nuestros objetivos», declaró. Luego agregó: «También hablamos con Carlo Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general».

La posibilidad de incorporar al actual DT de Brasil tendría un impacto enorme. El entrenador mantiene un vínculo con la Canarinha que se extiende hasta 2030 dentro de un proyecto pensado a largo plazo, por lo que una salida aparece como una alternativa compleja.

En ese sentido, la otra opción sería Guardiola, que desde mayo se encuentra sin trabajo tras alejarse de Manchester City. Aunque, para Maldini encontrar al candidato indicado puede implicar esperar alguno días más.

«Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta», sostuvo.

El flamante Director General de selecciones también habló del desafío que asumió y del momento que atraviesa el fútbol italiano. «Siento una gran responsabilidad y presión, aquí hay un proyecto ambicioso. Es una llamada a las armas y cuando Italia llama es difícil decir que no. No conocía las dificultades iniciales, pero sentí la posibilidad de hacer cosas y la voluntad de todos de participar en la renovación», expresó.