SUSCRIBITE Diario papel
Energía

Fundación YPF lanzó una nueva convocatoria para capacitarse gratis en oficios de la industria energética: cómo anotarse

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y ofrece capacitaciones gratuitas en automatización y robótica, energías renovables, instalaciones eléctricas, instrumentación industrial y soldadura. Los cursos se dictarán en Neuquén, Río Negro y Mendoza.

Redacción

Por Redacción

Fundación YPF abre la inscripción a sus cursos gratuitos de Formación Técnica. Foto gentileza.

Fundación YPF abre la inscripción a sus cursos gratuitos de Formación Técnica. Foto gentileza.

La Fundación YPF lanzó una nueva convocatoria a sus capacitaciones gratuitas de formación técnica orientadas a la industria energética. Las especialidades son en Automatización y Robótica, Instalaciones Eléctricas, Instrumentación Industrial, Energías Renovables, y Soldadura industrial; en nivel inicial y avanzado. 

Estos cursos son para mayores de 18 años, y se dictarán en Neuquén Capital, Añelo, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Sierra Grande, San Antonio Oeste, Luján de Cuyo y ciudad de Mendoza.

El plazo para inscribirse es hasta el 2 de agosto, los cupos son limitados, y se pueden ver las ofertas por localidad en Cursos Semipresenciales de Formación Técnica – Fundación YPF en el siguiente link: https://lab.fundacionypf.org/formacion-tecnica/cursos

Entre los cursos por localidad se encuentran los siguientes:

Ciudad de Neuquén 

• Instrumentación Industrial – Nivel inicial y avanzado  

• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial y avanzado  

• Energías Renovables – Nivel avanzado 

• Automatización y Robótica – Nivel avanzado 

Plaza Huincul 

• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial 

• Instrumentación Industrial – Nivel avanzado 

• Energías Renovables – Nivel inicial  

• Automatización y Robótica – Nivel inicial 

Rincón de los Sauces 

• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial 

• Instrumentación Industrial – Nivel avanzado 

• Energías Renovables – Nivel inicial 

• Automatización y Robótica Inicial – Nivel inicial Sierra Grande 

• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial 

• Instrumentación Industrial – Nivel avanzado 

• Energías Renovables – Nivel inicial 

• Automatización y Robótica – Nivel inicial 

San Antonio Oeste 

• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial Añelo 

• Instrumentación Industrial – Nivel avanzado 

Luján de Cuyo y Mendoza 

• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial

• Instrumentación Industrial – Nivel inicial 

• Soldadura – Nivel inicial 

Las clases, de 4 meses, tendrán modalidad semi presencial: se dictan en un aula virtual a través de la plataforma educativa digital de Fundación YPF, con tutoría docente; y se completan con jornadas de prácticas presenciales cada 15 días.

En las jornadas presenciales, la Fundación YPF utiliza equipamiento Arduino de programación y robótica; Mini Plantas Industriales con PLC para la simulación de procesos reales de automatización; y kits de electricidad que permiten realizar prácticas seguras con circuitos reales. 


Temas

Formaciones

Mendoza

Neuquén

Río Negro

YPF

La Fundación YPF lanzó una nueva convocatoria a sus capacitaciones gratuitas de formación técnica orientadas a la industria energética. Las especialidades son en Automatización y Robótica, Instalaciones Eléctricas, Instrumentación Industrial, Energías Renovables, y Soldadura industrial; en nivel inicial y avanzado. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén