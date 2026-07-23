Fundación YPF lanzó una nueva convocatoria para capacitarse gratis en oficios de la industria energética: cómo anotarse
La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y ofrece capacitaciones gratuitas en automatización y robótica, energías renovables, instalaciones eléctricas, instrumentación industrial y soldadura. Los cursos se dictarán en Neuquén, Río Negro y Mendoza.
La Fundación YPF lanzó una nueva convocatoria a sus capacitaciones gratuitas de formación técnica orientadas a la industria energética. Las especialidades son en Automatización y Robótica, Instalaciones Eléctricas, Instrumentación Industrial, Energías Renovables, y Soldadura industrial; en nivel inicial y avanzado.
Estos cursos son para mayores de 18 años, y se dictarán en Neuquén Capital, Añelo, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Sierra Grande, San Antonio Oeste, Luján de Cuyo y ciudad de Mendoza.
El plazo para inscribirse es hasta el 2 de agosto, los cupos son limitados, y se pueden ver las ofertas por localidad en Cursos Semipresenciales de Formación Técnica – Fundación YPF en el siguiente link: https://lab.fundacionypf.org/formacion-tecnica/cursos .
Entre los cursos por localidad se encuentran los siguientes:
Ciudad de Neuquén
• Instrumentación Industrial – Nivel inicial y avanzado
• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial y avanzado
• Energías Renovables – Nivel avanzado
• Automatización y Robótica – Nivel avanzado
Plaza Huincul
• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial
• Instrumentación Industrial – Nivel avanzado
• Energías Renovables – Nivel inicial
• Automatización y Robótica – Nivel inicial
Rincón de los Sauces
• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial
• Instrumentación Industrial – Nivel avanzado
• Energías Renovables – Nivel inicial
• Automatización y Robótica Inicial – Nivel inicial Sierra Grande
• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial
• Instrumentación Industrial – Nivel avanzado
• Energías Renovables – Nivel inicial
• Automatización y Robótica – Nivel inicial
San Antonio Oeste
• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial Añelo
• Instrumentación Industrial – Nivel avanzado
Luján de Cuyo y Mendoza
• Instalaciones Eléctricas – Nivel inicial
• Instrumentación Industrial – Nivel inicial
• Soldadura – Nivel inicial
Las clases, de 4 meses, tendrán modalidad semi presencial: se dictan en un aula virtual a través de la plataforma educativa digital de Fundación YPF, con tutoría docente; y se completan con jornadas de prácticas presenciales cada 15 días.
En las jornadas presenciales, la Fundación YPF utiliza equipamiento Arduino de programación y robótica; Mini Plantas Industriales con PLC para la simulación de procesos reales de automatización; y kits de electricidad que permiten realizar prácticas seguras con circuitos reales.
Comentarios