Neuquén suma 387 millones de dólares para asfaltar otro paso a Chile y retomar una obra de Nación

El directorio de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó dos préstamos de 387,8 millones de dólares para la provincia de Neuquén, que se destinarán en obras de infraestructura vial y eléctrica.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa y forma parte de los programas de financiamiento que el Ejecutivo provincial viene gestionando con el organismo en el último tiempo.

Ambos préstamos recibieron, a su vez, el aval de la Legislatura neuquina, que los aprobó por amplia mayoría durante el primer semestre de 2026.

Según se informó oficialmente, los créditos se destinarán al llamado programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional y a la segunda etapa del programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial.

Las acciones serán ejecutadas a través del ministerio de Infraestructura provincial, con la participación de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyecto con Financiamiento Externo (UPEFE), e incluyen proyectos destacados en materia de conectividad vial y eléctrica.

Uno de los trabajos contemplados es el asfaltado del paso internacional Pichachén, en el norte de la provincia, para incorporar un nuevo cruce internacional con Chile completamente pavimentado.

También se utilizará para la concreción de la obra de Alivilla, que busca conectar a Villa La Angostura con el sistema interconectado nacional desde Alicurá, y el cierre del Anillo Norte, para completar la interconexión eléctrica entre el norte y el centro de la provincia.

Neuquén, «un territorio de enorme potencial productivo»

«Este miércoles se reunió la CAF en México y nos aprobaron el financiamiento de la línea CAF, provincia de Neuquén», afirmó el mandatario provincial en un mensaje del portal de noticias gubernamental.

Desde el organismo multilateral, por su parte, resaltaron que las dos operaciones responden a un «territorio de enorme potencial productivo, turístico y energético para que ese potencial se despliegue de manera equilibrada en toda la provincia«.

Dijeron que los caminos y la energía están «entre las principales condiciones que habilitan el desarrollo y la inversión».

Nuevos créditos para Neuquén: las obras que se harán

El programa de Conectividad, donde se incluyó la obra de asfalto del paso Pichachén, demandará 250 millones de dólares y permitirá intervenir 195 kilómetros de ruta provincial, otorgándole a Neuquén un nuevo cruce a Chile pavimentado.

Respecto a la segunda etapa del programa de Equilibro y Desarrollo Territorial, el monto aprobado a la provincia llega a 137,8 millones de dólares y se utilizará para dos obras de infraestructura eléctrica «de vital importancia».

Se trata de Alivilla, proyecto que originalmente iba a realizarse junto a la provincia de Río Negro con financiamiento del Gobierno nacional, y el cierre del Anillo Norte, que incrementará de manera sostenible la confiabilidad del sistema eléctrica en la zona noroeste.

«Neuquén le da energía limpia a la Argentina y tiene en su cordillera una puerta natural de integración con Chile. Con estos dos programas trabajamos sobre la misma agenda desde dos frentes: equilibrar el territorio y abrirlo al mundo», comentó por su parte Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF.