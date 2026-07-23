Crédito hipotecario de USD 75.000 para comprar o refaccionar tu casa: cuánto hay que ganar y cuál es la cuota inicial

El crédito hipotecario volvió a resurgir como una alternativa para lograr el sueño de la vivienda propia, pero su alcance real depende mucho del cumplimiento de diferentes requisitos, como el nivel de ingresos que exige el sistema bancario para acceder al préstamo.

Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario de USD 75.000: la cuota inicial

El sitio Infobae hizo un relevamiento con los resultados de distintas simulaciones realizadas en el Banco Nación para la comprar de una vivienda de USD 100.000 y de esta manera constató que la entidad financia hasta el 75% del valor de la propiedad. Teniendo en cuenta este dato, el crédito máximo a solicitar en este caso asciende a USD 75.000, lo que equivale a $112.875.000, calculados a un dólar oficial de $1.505.

El 25% restante quedaría a cargo del comprador como ahorro previo. La diferencia equivale a $37.625.000, sobre un valor total del departamento de $150.500.000.

Partiendo de estas cifras, el ingreso que se exige para acceder al crédito depende de dos variables centrales: el plazo elegido y si la persona que lo solicita recibe o no su sueldo en el Banco Nación.

Para quienes cobran en el Banco Nación, las condiciones son más favorables, con una Tasa Nominal Anual del 6% y una Tasa Efectiva Mensual del 0,50%.

Si el crédito hipotecario es a 20 años, la cuota mensual inicial a pagar se ubica en $972.578. Como el sistema fija que la cuota no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar, los ingresos netos necesarios deben alcanzar los $3.890.313. De ese total, el titular del crédito debe demostrar ingresos propios de al menos $1.945.157 que sería la mitad del monto exigido al grupo familiar.

Por otra parte, si el plazo se extiende a 30 años, la cuota baja a $860.051 mensuales. En este caso, los ingresos requeridos también se reducen: el grupo familiar debe acreditar $3.440.202, mientras que el titular necesita ingresos mínimos de $1.720.101.

Las condiciones cambian totalmente si quienes solicitan el crédito no tienen sus haberes en el Banco Nación. En este escenario, la Tasa Nominal Anual sube al 12%, con una Tasa Efectiva Mensual del 1,00%, además en consecuencia, aumentan las cuotas y los ingresos exigidos.

En la simulación a 20 años, la cuota mensual inicial alcanza los $1.242.851. Para ello, el grupo familiar debe tener ingresos netos de $4.971.404, mientras que el titular necesita acreditar al menos $2.485.702.

Si el plazo es a 30 años, la cuota desciende a $1.161.046. De igual manera, el grupo familiar debe alcanzar un ingreso de $4.644.186, y el titular $2.322.093.

Con estos datos, se establece que el Costo Financiero Total Nominal Anual se ubica en 12,10% para el plazo de 20 años y en 12,09% para el de 30 años, en tanto el Costo Financiero Total Efectivo Anual llega a 12,80% y 12,79%, respectivamente.

Con información de Infobae