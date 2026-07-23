La violencia doméstica concentró casi el 80% de las sentencias durante la feria judicial de Río Negro

La feria judicial se desarrolla entre el 13 y el 24 de julio. Durante este período de receso, los plazos procesales quedan suspendidos y el horario de atención al público en las dependencias habilitadas de turno es reducido. Foto: Marcelo Ochoa.

Durante los primeros ocho días hábiles de la feria judicial de invierno, el Poder Judicial de Río Negro dictó 560 sentencias, de las cuales el 78% están vinculadas a casos de violencia doméstica.

Los datos surgen del buscador público de las sentencias desarrolladas entre el 13 y el 23 de julio, que reflejan, en promedio, un fallo asociado a violencia familiar y de género cada media hora.

Una sentencia cada media hora

Del total de resoluciones emitidas, 253 fueron sentencias definitivas y más del 90% de ellas estaban asociadas con situaciones de violencia intrafamiliar.

Además, hubo 296 sentencias interlocutorias donde un 79% correspondió a ese tipo de casos, y menos de un 2% de fallos asociados a homologaciones y monitorias.

En este sentido, el resto de las resoluciones se vinculó principalmente con medidas de protección de niñas, niños y adolescentes, personas con capacidad restringida y acuerdos laborales por daños y perjuicios.

Cabe destacar que las cifras no incluyen al fuero Penal, que mantiene actividad durante todo el año, sino a los casos considerados de mayor urgencia de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el caso de la actividad regular del fuero Penal, las audiencias más frecuentes durante las últimas semanas fueron las formulaciones de cargos, las entrevistas en Cámara Gesell y las revisiones de medidas cautelares próximas a vencer.