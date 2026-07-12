Decir la verdad mejora las cosas
Patricio Oschlies, DNI 21.644.451.
Buenos Aires.
Estimado Sr. director:
Muchas cosas funcionan mejor en un país cuando se dice la verdad. Y es que naturalizar la mentira en la vida social tiene consecuencias negativas porque erosiona los fundamentos de la convivencia. Una sociedad que se acostumbra a convivir con la falsedad pierde veracidad, confianza y capacidad para resolver sus problemas de manera justa. No nos resignemos a vivir en un país plagado de engaños y mentiras recurrentes.
La verdad no elimina todos los conflictos, pero proporciona un terreno más propicio para que sea posible dialogar, discrepar, consensuar y, de esa forma, construir un país mejor.
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