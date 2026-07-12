«El que no salta es un inglés»: el festejo de la Selección Argentina luego del triunfo ante Suiza

Julián Álvarez (9) celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)

La Selección Argentina se impuso por 3-1 a Suiza en los cuartos de final y se enfrentará en las semifinales del Mundial a Inglaterra, un partido especial que ya comenzó a jugarse en Kansas City.

Después de otro sufrido triunfo en el tiempo suplementario con el golazo de Julián Alvarez y el último de Lautaro Martínez, los jugadores festejaron con la gente: «El que no salta es un inglés».

Por su parte, Inglaterra ya esperaba en las semifinales después de derrotar a Noruega por 2-1 y también luego de necesitar el tiempo extra tras empatar por 1-1.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles que viene en Atlanta, desde las 16 de nuestro país. El ganador jugará por el título ante Francia o España, que definirán al otro finalista.

🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | "POR MALVINAS, POR EL DIEGO, POR LA ÚLTIMA DE LEO…": El canto de los jugadores con la hinchada argentina tras la clasificación a la semifinal contra Inglaterra.pic.twitter.com/9nLFvF0uuI — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 12, 2026

Los campeones del mundo retornarán al Mercedes Benz Stadium, recinto en el que firmó un triunfo histórico ante Egipto en los octavos de final.

El partido entre Argentina y Inglaterra se disputará el próximo miércoles desde las 16 horas de Argentina, en Atlanta.

Tras la victoria ante los helvéticos, la albiceleste se aseguró disputar dos encuentros más: en caso de ser derrotada por los europeos, jugará por el tercer puesto ante el perdedor de Francia – España.

La otra semifinal se jugará un día antes, el martes a las 16, en Dallas, con Francia y España como protagonistas.

El encuentro ante Inglaterra nunca será uno más para la Selección y todos los argentinos desde la guerra de Malvinas en 1982, y siempre quedará en la memoria el histórico triunfo en los cuartos de final de México 86 por la «mano de Dios» de Diego Maradona y la posterior inolvidable apilada del astro argentino.

Argentina luego enfrentó a Inglaterra en Francia 1998 en los octavos de final y avanzó en la definición por penales después de empatar en dos goles, mientas que la última vez se midieron en la fase de grupos de Corea-Japón 2022 y la victoria fue para los europeos por 1-0.