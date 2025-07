Declaraciones y responsabilidad

Daniel E. Gutiérrez, Contador Publico}

NEUQUEN

Desde hace ya varios días / semanas aparecen personajes de dudosa reputación personal / profesional, aprovechando cuanto micrófono o medio escrito hay para criticar al Administrador de Turno (v.g. Gobierno Nacional / Justicia Nacional) sobre hechos y decisiones adoptadas, dándose el “lujo” de desafiar con total descaro y sin importar las consecuencias de lo que dicen.

Yendo a las pruebas concretas, está muy claro que los adeptos a Fernández de Kirchner no logran aceptar ni comprender que esta persona (que solo fue condenada por uno de los hechos que se le imputan; ya que tiene varios más, en fila y en algún momento van a concluir), está presa por una decisión judicial; condenada en doble instancia, con una cantidad de pruebas que no admiten duda al respecto y que agradezca le han dado una “prisión domiciliara”; no solo eso, también insisten, p.e. en el Congreso Nacional, portando unos cartelitos que dicen ”Cristina Libre”; como el subconsciente los traiciona, no dicen “Cristina inocente” porque en el fondo, saben que no lo es. Pero el papelón que pasamos como País, no lo borra nada; así que si esperábamos inversiones desde el exterior, con este tipo de hechos a olvidarse…

Otro ejemplo, el caso YPF; recuerdo perfectamente al ex Ministro Kicillof indicando que esa privatización no le iba a costar ni un peso a los argentinos; evidentemente se equivocó feo, muy feo y este error nos costará US$ 15.000 millones o vaya uno a saber cuánto pero muy alejada de la apreciación pecuniaria que el ex Ministro hizo en su momento. Valdrá la pena reflexionar si en Argentina, este tipo de “errores” que cometen los funcionarios no tienen consecuencias personales y patrimoniales para quienes incurren en dichos “equívocos”.

La última, el congresista Espert fue perjudicado en su domicilio por parte de militantes “K”, los cuales arrojaron estiércol en la puerta de su casa, habiéndose comprobado que participaron dos funcionarias de la Municipalidad de Quilmes, donde -curiosamente- está a cargo de la misma, la Sra. Mayra Mendoza.

Todo esto pone claramente de manifiesto la falta de justicia e igualdad ante la ley de quienes serían “mas argentinos” que “otros argentinos”, ya que en un país normal, los que cuestionan -sin saber ni entender- el fallo judicial de la Sra. de Kirchner, los que toman decisiones gubernamentales equivocadas (manifiestamente erróneas) o los que atentan contra la propiedad privada, tienen sanciones y aquí es como que “no pasa nada”; algo debería cambiar, ¿no les parece?