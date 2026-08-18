Karina Milei recibió a representantes de la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita de León XIV.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada con representantes de la Iglesia y funcionarios nacionales y porteños para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El encuentro se realizó a tres meses de la llegada del sumo pontífice y tuvo como objetivo coordinar aspectos vinculados con la seguridad, la logística y el desarrollo de las actividades previstas durante su recorrido por el país.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, participó de la reunión junto con los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.

Al finalizar el encuentro, García Cuerva destacó el espíritu de coordinación entre las partes. “Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”, afirmó.

El arzobispo también explicó que la seguridad estará bajo responsabilidad del Gobierno nacional y que se coordinarán acciones con las fuerzas provinciales.

Las actividades previstas

La visita de León XIV se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en Córdoba, Luján y Buenos Aires.

Según explicó Jurcinovic, la preparación de la visita representa un desafío de gran magnitud debido a la cantidad de personas que se espera que participen de las actividades.

“Preparar la venida de un papa es algo sumamente importante que nos excede a todos y que cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy grande”, sostuvo.

También anticipó que las misas previstas en Córdoba, Luján y Buenos Aires serán multitudinarias. Por el momento, aclaró que durante la reunión no se analizó la posibilidad de establecer un feriado nacional por la visita del pontífice.

Quiénes participaron de la reunión

Además de Karina Milei, García Cuerva, Taricco y Jurcinovic, participaron funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre ellos estuvieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

La organización también involucra a la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina, mientras que la Cancillería trabaja junto con la Casa Rosada en la coordinación de los operativos de seguridad y logística.

La visita de León XIV forma parte de su primer viaje apostólico a la región desde su elección como pontífice y contempla además una escala previa en Uruguay y un cierre de la gira en Perú.