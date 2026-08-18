Protesta frente a la casa de Peter Thiel: manifestantes disfrazados de Gandalf reclamaron contra el empresario

Un grupo de manifestantes disfrazados de Gandalf, el célebre mago de El Señor de los Anillos, realizó una particular protesta frente a la vivienda que el empresario estadounidense Peter Thiel adquirió recientemente en Palermo Chico.

Los participantes recorrieron las calles de Palermo con túnicas, barbas y sombreros puntiagudos, mientras cantaban consignas contra el multimillonario. La movilización tuvo como principal escenario el frente de la mansión de Thiel, cuya adquisición fue valuada en alrededor de US$12 millones.

Entre las consignas que llevaron los manifestantes apareció una adaptación de una de las frases más conocidas de Gandalf: “You shall not pass” (“No pasarás”), acompañada por un insulto dirigido al empresario.

La referencia a la obra de J. R. R. Tolkien no fue casual. Thiel es un reconocido admirador del universo creado por el escritor británico y utilizó elementos de su mitología para bautizar algunas de sus compañías.

Una banda de Gandalfs esta tarde en la puerta de la casa de Peter Thiel en Palermo Chico. 😁 pic.twitter.com/g1Yy8PZLb8 — P a i s a j e a n t e (@paisajeante) August 17, 2026

La protesta y las referencias a Tolkien

Además de la consigna inspirada en Gandalf, los manifestantes utilizaron referencias a Palantir Technologies, la compañía fundada por Thiel y Alex Karp en 2003.

“Tráelo a Galperín que también se la ponemos”



JAJJAJAJAJ el grupo de Gandalfs protestando en la casa de Peter Thiel

Somos el mejor país del mundo pic.twitter.com/MdTdi25EnQ August 18, 2026

Durante la movilización cantaron una canción que hacía referencia a las palantíri, las piedras mágicas de la obra de Tolkien que permiten observar acontecimientos a distancia y conocer posibles acontecimientos futuros.

Palantir se especializa en el desarrollo de software para análisis de datos, inteligencia y seguridad. La compañía trabaja con organismos gubernamentales y de seguridad de Estados Unidos, entre ellos el Ejército, la CIA y el FBI, y también mantiene contratos con distintas fuerzas policiales.

La actividad de la empresa generó cuestionamientos y controversias en distintos países por el uso de sus tecnologías en tareas de vigilancia y procesamiento de información.

El vínculo de Thiel con el universo de Tolkien también aparece en otras empresas de su trayectoria. Entre ellas se encuentran Valar Ventures y Mithril Capital Management, cuyos nombres remiten a elementos de la mitología creada por el escritor.

La protesta pasó por otros puntos de Palermo

La movilización no se limitó al domicilio del empresario. El grupo también pasó por el Instituto Nacional Sanmartiniano, en una jornada en la que se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín, y realizó una breve parada frente al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La protesta se produjo en un momento de creciente atención sobre las actividades de Thiel en la Argentina.

El empresario adquirió recientemente una propiedad en Palermo Chico y, además, incrementó su exposición al sector energético argentino mediante una inversión de US$76 millones en Vista Energy, compañía con una fuerte presencia en Vaca Muerta.

La operación fue realizada a través de Thiel Macro LLC y quedó registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

De esta manera, la particular manifestación frente a su vivienda combinó críticas a la llegada del empresario al país con referencias a una de las obras literarias que más influencia tuvo en su trayectoria empresarial.

Con información de Infobae.