Descuentos jubilatorios injustos

Luis Scidá

TUCUMÁN

La Ley 24463 en su artículo 9, establece una quita a los haberes jubilatorios “razonables” por razones de “solidaridad” mal entendida. Los que tenemos jubilaciones de un monto superior a la mínima es porque durante toda nuestra vida activa hemos aportado lo que corresponde, en particular los profesores universitarios, por lo que resulta injusto y confiscatorio que a una jubilación, que comparada con las miserables jubilaciones mínimas, es razonablemente alta, le hagan una quita para compensar a aquellos que eligieron aportar menos por conveniencia personal, en muchos casos.

Este absurdo concepto de emparejar para abajo los ingresos es otro componente más de la pobreza y miseria en nuestro país, el país del “salario mínimo vital y móvil”, es decir tenemos que conformarnos con ganar lo suficiente como para subsistir (!).

Y los jubilados no somos una excepción. Si te esforzaste en tener un buen ingreso y por tanto un buen aporte que te asegure un retiro digno “y no mínimo” es completamente injusto que te hagan descuentos porque “ganás mucho” toda vez que está ley no alcanza a jueces y funcionarios de los poderes institucionales.

Hay que acabar con la inequidad en todas sus versiones, malas jubilaciones y quitas a “algunos” que ganan razonablemente bien.

Mociono la derogación de la Ley 24463, Art9.