En un día pasado por agua, Franco Balboa ganó su serie con autoridad y buscará una medalla en el Mundial de Canotaje

Franco Balboa encarando el último acarreo previo a la vuelta final, que lo dejaría en el primer lugar en su serie del K1 senior (short race). La final será este viernes a las 12:20.

Hasta que la lluvia malogró la actividad, Franco Balboa fue la principal figura de la tarde en el Mundial de Canotaje que se disputa en Gualeguaychú. El palista neuquino integrante de la Selección Argentina, se quedó con su serie en el K1 senior (short race) de manera notable y se clasificó para la final de la categoría elite, que quedó trunca por las malas condiciones climáticas.

En el primer día del Mundial para los senior, sub 23 y junior, la actividad comenzó con normalidad en el río pero antes de la segunda manga clasificatoria de los K1 senior, comenzó la lluvia. La rutina fue aplazada por más de hora y alcanzó para que al menos se corrieran todas las series de cada una de las categorías. Sin embargo, poco antes de las 16 la lluvia regresó con más fuerzas, lo que obligó a la Federación Internacional de Canotaje (ICF) a decretar la suspensión de la actividad cerca de las 17:30.

El día gris y lluvioso en Gualeguaychú comenzó de la mejor manera para la armada regional. A las 11:30 arrancó la eliminatoria del choelense Juan Emilio Álvarez en K1 junior, que terminó en tercer lugar detrás del húngaro Armin Palinkas y el español Jaime Escuder, clasificando para la gran final. El tiempo de Álvarez fue de 12m23.06s, quedando a 25 segundos del ganador.

El choelense Juan Emilio Álvarez terminó tercero en su serie y se metió en la final del K1 junior (short race)

La lluvia obligó a postergar casi una la serie clasificatoria de los K1 senior (short race) donde Fran Balboa junto a Juan Ignacio Cáceres, representaron a la Argentina ante los mejores palistas del mundo. En la explosiva carrera eliminatoria rumbo a la final, el palista neuquino se colocó en el sprint de punta al inicio y ahí se mantuvo durante las tres vueltas que duró la prueba. En el último acarreo antes del vuelta final, Franco se metió segundo en el regreso al agua y a partir de ahí hizo la diferencia para ganar la manga.

El tiempo empleado por el neuquino fue de 12m03.17s, aventajando por menos de un segundo al inglés James Russel y al portugués Fernando Pimenta. Juani Cáceres llegó en el séptimo lugar de la serie y también abrochó su boleto a la final por sumatoria de tiempos.

Los 6 mejores botes de cada una de las dos eliminatorias clasifican de forma directa (12 palistas en total) a la final. Además, los 8 mejores tiempos restantes (registrados globalmente entre ambas series) completan los cupos para la definición.

Según informó la organización del certamen, la final K1 senior (short race) donde Balboa irá por una medalla será a las 12:20, mientras que el K1 junior, con Juan Emilio Álvarez, será a las 12:00.

El cronograma del viernes para la armada regional en el Mundial de Canotaje

Además de posibilidad de podio para Balboa y Álvarez, la actividad de este viernes para los palistas regionales que forman parte de la Selección Argentina contempla la presentación de Umma Quiles en K1 junior damas. La viedmense será parte de una grilla de salida con otras 23 competidoras de todo el planeta. La otra argentina en competencia será la paranaense Brunella Pedrotti. La carrera está anunciada para las 8:30.

A partir de las 10:00, en la modalidad paracanotaje KL 3 hombres, que también forma parte del programa oficial del Mundial, competirá el palista neuquino Mariano Turner, doble medalla de bronce en los mundiales de Portugal 2022 y Croacia 2024.

En K1 sub-23 damas, a partir de las 14:30, será el turno de Martina Catalano, una de las favoritas de integrar el podio en esta categoría. La joven palista de Choele Choel ya fue medalla de bronce en K1 junior damas en Dinamarca 2023, medalla de oro en los Olympic Hopes Eslovaquia2022) en K1 1.000 metros (cat. 16 años) y medalla de bronce en el Mundial de velocidad en Auronzo, Italia, en 2023. La otra palista argentina en la línea de largada será Lara Abud.

A las 16:45 la atención del mundial estará centrada en la actuación de Julián Salinas, uno de las esperanzas argentinas en K1 sub 23, en lo que será la última competencia del día. Julián estará en línea de largada con otros 28 palistas, en los que se encuentra el otro representante nacional, el entrerriano Bautista Itria. Salinas cuenta con una medalla de bronce K1 junior en el Mundial de Rumania 2021 y dos de plata, también en junior, en Portugal 2022.