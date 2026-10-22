Congelamiento de las bancas en el Deliberante de Neuquén: el Concejo tendrá 20 integrantes en 2027

La sesión especial fue brevísima y con un inicio demorado en más de media hora por falta de quórum. Tras pasar revista de los concejales presentes, el proyecto de congelar en 20 integrantes la composición del Concejo Deliberante de Neuquén, pasó a la comisión de Legislación.



El oficialismo buscará sacar despacho tras el debate del lunes, en tanto hay versiones de que la votación en el recinto se llevará a cabo en el límite del tiempo legislativo: en la sesión del 5 de noviembre.

Antes, está programada la del jueves 29 y había expectativas de que en esa sesión se votase la iniciativa conjunta del oficialismo para que el intendente Mariano Gaido (MPN) llame a elecciones municipales y que sea para 20 bancas en el Concejo, porque así está previsto de acuerdo al Censo 2022.



Pero no hay consenso con el segundo proyecto, en el que el Ejecutivo pide congelar en 20 representantes la integración del cuerpo y modificar la Carta Orgánica para que en el futuro, no se sumen más concejales, con independencia del crecimiento demográfico que arrojen los próximos censos.

La actual composición de 18 representantes se hizo en base al Censo 2010, porque no había datos del 2022 cuando Gaido sacó el decreto con el llamado para las últimas elecciones. Con la información de que en Neuquén hay oficialmente 288.896 habitantes, por Carta Orgánica corresponde hacer una convocatoria para 20 bancas y ése es el expediente que se giró ayer a la comisión de Legislación y que no tiene objeciones.

Las disidencias políticas están centradas en el que fija las 20 bancas como techo. Para aprobar ese proyecto se necesitará una mayoría especial de 12 votos y luego deberá ser convalidada por una consulta popular.

El oficialismo tiene 10 votos a favor, de los 18 integrantes. Además, hasta el 26 de noviembre, el Concejo tendrá 17 debido a que la concejala Karina Rojo ( del bloque Pluralistas) está de licencia obligada porque es parte de una de las listas que compulsan por la integración del Consejo de la Magistratura.

Voces a favor y en contra en el Concejo

Desde el MPN, el concejal Santiago Galíndez defendió que la enmienda “es fundamental para seguir siendo eficientes: tener un Estado eficiente está también en las decisiones políticas que se toman. Nosotros desde el 2021 venimos planteando la eliminación de las elecciones de medio término y congelar los concejales en 18, en ese momento”, dijo.

Agregó que el apuro se debe a que va a ingresar el presupuesto, la tarifaria “y necesitamos hablar con el resto de los bloques, la ciudadanía demanda reducir los costos de la política y que no nos suceda que en 2031 tengamos que elegir 25 concejales”, dijo Galíndez.

El concejal de Unión por la Patria NQN, Daniel Figueroa, explicó que debía analizar las dos iniciativas, sin embargo, adelantó que “limita la cantidad de concejales para el futuro y estoy en contra de todo lo que quite representatividad y participación en la democracia”, sostuvo.

«Estoy mirando los proyectos, tengo que confirmar, pero esto aunque sea un solo punto, si afecta la representación de la ciudadanía, estaríamos hablando de una reforma, no de una enmienda», dijo la concejala Laura Pérez, de Comunidad. Agregó que en un primer análisis «no es un tema de números (de bancas) sino que son principios constitucionales los que se afectan como la igualdad política y la representación de las minorías. Estoy de acuerdo en bajar los costos de la política, pero en representación de ciudadanos estamos hablando del presupuesto de un cogobierno municipal y de la división de poderes», dijo.

La presidenta del cuerpo, Claudia Argumero recordó que se requerirán dos tercios del cuerpo para votar la enmienda, que es el proyecto del Ejecutivo. «Creo que los dos proyectos son positivos para el Deliberante del futuro, porque la ciudad no para de crecer y si no le ponemos un límite a la cantidad de bancas, tendríamos más concejales que diputados. Celebramos la iniciativa del intendente Mariano Gaido que nuevamente hace la presentación que en 2021. Esperemos que esta vez, se sumen a la propuesta de bajar los costos de la política», dijo Argumero.

Desde Confluencia Neuquina, Romina Miranda, dijo que la ciudad tienen una tendencia acelerada en cuanto a crecimiento de población en corto plazo y que «repercutirá en el número de bancas, es una herramienta para controlar el gasto en la planta de concejales que integran el Concejo. El sistema D´Hont garantiza la proporcionalidad de las bancas, así es que la representatividad está garantizada», sostuvo.