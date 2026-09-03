Desindustrializar… esa es la tarea

Lorenzo Brevi, diplomado en historia.

DNI 11.679.097

Allen

Ayer, 2 de septiembre, fue el día de la industria nacional. Lejos de festejar nuestro país vuelve a caer en el mayor proyecto neoliberal. La tarea de desindustrializarlo. Palabra difícil de vocalizar pero fácil en su esencia de aplicación.

Lo dijo Belgrano: “no exportemos cuero, exportemos calzado”. Esa expresion selló nuestro destino. Cada vez que Argentina puso en marcha un proceso industrial fue sistemáticamente golpeada. Irigoyen. Perón. Frondizi, Illia, Alfonsín, Cristina y Néstor. Atrevidos considerados por las grandes potencias que utilizan el ataque a las industrias nacionales para colonizar fácilmente a su pueblo. Lo dijo Churchil: “no dejemos que Argentina se industrialice porque se convertirá en una gran potencia”. Hoy más 4000 industrias cerraron sus puertas … no hay nada que festejar.

