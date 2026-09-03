El Karting con caja vuelve a Rincón de los Sauces y hay promesa de espectáculo

Luego de un año, el Karting con caja vuelve a correr en el Héctor Álvarez de Rincón de los Sauces. Entre el sábado 5 y el domingo 6, se se disputará la quinta fecha del calendario 2026. Se espera una gran presencia de los habituales competidores, a los que se sumarán varios exponentes locales.

Tras las exitosas pruebas libres desarrolladas el fin de semana pasado, de las cuales participaron 62 kartings, todo está listo para recibir nuevamente al KCC, en el que es considerado uno de los mejores trazados de tierra del país.

Así marchan los campeonatos

La categoría Senior está que arde, con Bautista Datri y Joaquín Vera en lo más alto de las posiciones con 239 unidades. Datri ganó las dos primeras fechas y Vera hizo lo propio en las dos últimas finales. Tomás Baeza (no estará este fin de semana) suma 200 puntos y más atrás aparece Matías Morales con 120.

En Varilleros, el dominador es Lucas López, con 236 puntos. Javier Bergondi, con 175, es su escolta. Damián Fagán está tercero con 115. López tiene dos triunfos y las otras carreras fueron ganadas por Ivo Magnani y Javier Bergondi.

La Kayak 250 es dominada por Martín Petto, con 234 puntos, producto de tres victorias en las primeras cuatro fechas. Su escolta es Matías Colángelo (184) y luego aparece Juan Pablo Fagan con 127. Martín Scalora se quedó con el triunfo restante.

Luego de vencer en la primera y la cuarta fecha, Federico Hormazábal lidera la Máster, con 177 unidades. Segundo está Alejandro Carrasco con 165 y tercero se ubica el actual campeón, Oscar Rebolledo con 134.

El campeón Rebolledo está tercero entre los Másters, pero sueña con la doble corona.

En la Junior 150 se destaca el roquense Laureano Martínez, que ganó tres de las cuatro carreras del año. La restante quedó en manos de Lautaro Peralta, que este fin de semana hará de local. Martínez tiene 215 puntos, Santino Romani está segundo con 170 y Peralta marcha tercero con 114 unidades.

Darío Muñoz es el líder del campeonato de la Internacional, con 131 puntos. Segundo, con 20 puntos menos, está Federico Ferrero. Tercera está Natalia Bello con 92. Cabe destacar que esta divisional no se presentó durante la segunda fecha y que Bruno Sampirisi, Diego Hernández y Federico Ferrero se repartieron las victorias.

Por último, entre los más pequeños, domina Liam Sclora, vencedor de tres fechas de la Pre Junior, con 167 puntos. Detrás de el aparece Ciro Romero, con 167. Simón Fernández es el otro piloto que logró ganar una carrera este año.

Cabe destacar que también habrá actividad en la categoría Escuela y que la fecha será la última que se desarrolle bajo el mandato del actual titular de la categoría, Guillermo Moreno.