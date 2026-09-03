«Las recuperaron con firmeza»: los elogios de Donald Trump a Reino Unido sobre Malvinas y la distancia por el conflicto con Irán

En la antesala del mensaje en cadena nacional que ofrecerá Javier Milei sobre las Islas Malvinas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en la escena internacional con críticas y elogios hacia el Reino Unido.

Durante una entrevista concedida a la cadena británica GB News, el líder norteamericano pasó factura a Londres por la falta de apoyo militar en el conflicto con Irán y dejó una frase ambigua al recordar la guerra de 1982.

Al ser consultado sobre si Washington respaldaría a las autoridades británicas ante un eventual avance diplomático de la Argentina, Trump evitó comprometer un apoyo explícito pero elogió el accionar militar inglés en el conflicto del Atlántico Sur.

La frase de Trump sobre la guerra de 1982 y la distancia geográfica

El mandatario estadounidense recordó haber seguido en detalle la guerra por Malvinas y destacó la firmeza de las tropas británicas, aunque remarcó la lejanía del territorio en disputa.

“Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza (Reino Unido), pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, reflexionó el presidente norteamericano.

El guiño histórico a la conducción británica contrastó con la frialdad con la que abordó el escenario geopolítico actual, en momentos donde la Casa Rosada ajusta los detalles de un anuncio calificado como «sagrado» por el propio Milei.

Reproches por Irán y la falta de buques británicos en el estrecho de Ormuz

El eje central del malestar de Trump con el gobierno británico radicó en la negativa de enviar auxilio naval durante las operaciones bélicas en Medio Oriente, una zona clave para el abastecimiento de crudo del propio Reino Unido.

La recriminación del jefe de la Casa Blanca expuso la tirantez en la alianza transatlántica:

Falta de barcos: Trump reveló que le exigió colaboración al entonces primer ministro Keir Starmer y a la OTAN. «Le pregunté por qué no enviaron un par de barcos. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto», declaró.

Trump reveló que le exigió colaboración al entonces primer ministro Keir Starmer y a la OTAN. «Le pregunté por qué no enviaron un par de barcos. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto», declaró. El factor energético: recordó que Londres obtiene gran parte de su petróleo a través del estrecho de Ormuz , por lo que calificó como inentendible la ausencia de la flota británica.

recordó que Londres obtiene gran parte de su petróleo a través del , por lo que calificó como inentendible la ausencia de la flota británica. Lección aprendida: cuestionado sobre si se sintió traicionado por la falta de respaldo, le bajó el tono al enojo: «No me sentí herido… lo llamo un proceso de aprendizaje».

La reacción de Londres y el hermetismo en Casa Rosada

Las palabras de Trump tuvieron una rápida respuesta en la política británica. La ministra laborista Anna Turley salió a marcar la postura oficial de su país ante la misma cadena televisiva: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”, enfatizó.

En paralelo, la Casa Rosada mantiene bajo un absoluto hermetismo los detalles de la cadena nacional de las 21:00. La transmisión fue coordinada en reuniones de máxima reserva entre Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, mientras en los pasillos oficiales aseguran que el discurso marcará la agenda política de los próximos meses.