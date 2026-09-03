Gran Hermano 2026: Mariela Prieto fue eliminada en un versus con Luana y quedaron cinco participantes en carrera

Esta semana comenzó de manera oficial la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada. Santiago del Moro anunció el lunes que se abría la última placa de la temporada donde las seis participantes que quedaron en la casa, tras la eliminación de Pincoya, se expondrían a una placa positiva.

Los seguidores del reality de Telefe tuvieron pocos días para votar por sus participantes favoritas y el miércoles se cerró la instancia que definió a la nueva eliminada.

Nueva eliminación en Gran Hermano

Al comenzar el programa, el conductor informó que la votación se había pausado y la escribana le entregó los seis sobres: cinco dorados y uno negro, este último con el nombre de la participante menos votada.

De manera aleatoria, para evitar especulaciones, el presentador reveló quiénes continuaban en la competencia: la primera en enterarse fue Yanina Zilli, seguida por Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y, en cuarto lugar, Sol Abraham.

El duelo final quedó entre Mariela Prieto y Luana Fernández. Pasadas las 23:30, se confirmó que Mariela fue la primera eliminada de la placa final, ocupando el 6.° puesto. De esta manera, quedan definidas las cinco finalistas de Gran Hermano, entre quienes se encuentra la próxima ganadora de la edición 2026.