Destacados juristas rionegrinos

Cesar B López Meyer

DNI 5.404.634

GENERAL ROCA

El año pasado fallecieron, entre otros amigos, tres apreciados juristas rionegrinos que dejaron huellas imborrables, y me honraron con su amistad.

En este acotado espacio, quiero recordar con afecto y profundo respeto a los ex jueces Susana Díaz, Nelson Echarren y al Dr Tomás Rodríguez, quienes se destacaron notoriamente en sus actividades profesionales y sociales, constituyéndose en personalidades con trascendencia histórica, haciendo sobrado mérito para descansar en paz y permanecer en la memoria de la ciudadanía.