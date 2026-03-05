Destacados juristas rionegrinos
Cesar B López Meyer
DNI 5.404.634
GENERAL ROCA
El año pasado fallecieron, entre otros amigos, tres apreciados juristas rionegrinos que dejaron huellas imborrables, y me honraron con su amistad.
En este acotado espacio, quiero recordar con afecto y profundo respeto a los ex jueces Susana Díaz, Nelson Echarren y al Dr Tomás Rodríguez, quienes se destacaron notoriamente en sus actividades profesionales y sociales, constituyéndose en personalidades con trascendencia histórica, haciendo sobrado mérito para descansar en paz y permanecer en la memoria de la ciudadanía.
