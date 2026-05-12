Invierno 2026 en Bariloche: Cerro Catedral lanzó la venta de pases de esquí con valores desde $160.000

Catedral Alta Patagonia habilitó la venta de pases para la temporada invernal 2026, en un contexto marcado por la mayor inversión en infraestructura.

Con la mirada puesta en el invierno 2026, Catedral Alta Patagonia ya puso en marcha la venta anticipada de pases para una nueva temporada de nieve en Bariloche. El centro de esquí más importante del hemisferio sur anunció que el pase diario esquiador tendrá un valor promocional desde $160.000, abonando exclusivamente en efectivo.

La preventa ya está disponible a través de la página oficial del complejo y permite organizar el viaje con anticipación, una modalidad cada vez más elegida por turistas que buscan asegurar fechas y evitar demoras al llegar al destino.

Con 1.200 hectáreas esquiables, 67 pistas y una de las mayores superficies dedicadas a los deportes de nieve en Sudamérica, Cerro Catedral volverá a posicionarse como uno de los grandes atractivos turísticos del invierno argentino.

Los pases podrán adquirirse y retirarse en distintos puntos habilitados: la boletería base del Cerro Catedral, una oficina en Reconquista 602 de la Ciudad de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Bariloche. Además, quienes compren online recibirán un código QR para agilizar el retiro y reducir tiempos de espera.

Desde el centro de esquí, informaron que continúan fortaleciendo sus herramientas digitales para mejorar la experiencia en montaña. A través de la app oficial, los visitantes podrán consultar en tiempo real el estado de pistas, medios de elevación, condiciones de nieve, mapas interactivos y toda la información necesaria para planificar cada jornada.

La aplicación ya se encuentra disponible para descarga:

• iOS: https://apps.apple.com/ar/app/catedralapp/id6480464952

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmf.catedralapp

De cara al invierno 2026, Catedral Alta Patagonia avanza con mejoras concretas en accesos, operación y servicios.

Desde la empresa destacaron que la temporada 2026 estará marcada por una fuerte inversión en infraestructura, accesos y servicios, con el objetivo de mejorar la experiencia integral del visitante desde el momento en que llega a Bariloche hasta el último descenso sobre la nieve.

Los pases están disponibles en: www.catedralaltapatagonia.com