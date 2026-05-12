Bonos a la baja este martes 12: el riesgo país vuelve a superar los 500 puntos y los ADRs caen hasta 5,3%

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente impactó de lleno a los mercados financieros este martes 12 de mayo. En Argentina, luego de un favorable inicio de semana, el viento de cola afectó tanto a los bonos en dólares como los ADRs que operan en Wall Street.

Según precisó Ámbito Financiero, Global 2041 cae hasta 0,9%, seguido por Global 2046 (-0,8%) y Bonar 2029N (-0,7%).

En este sentido, el riesgo país avanzó 1,8% en lo que va de la jornada alcanzando los 505 puntos básicos, luego de la abrupta caída de ayer que había hasta logrado romper esta barrera.

Las acciones argentinas caen hasta 4,6% en Wall Street

En la plaza local, el S&P Merval retrocedió 1,7% y llegó a los 2.786.326,04 puntos básicos. Mientras tanto, en dólares la caída fue del 1,6% hasta los 1.884,79 puntos.

Por otro lado, los ADRs en Wall Street se tiñeron en rojo en su mayoría, encabezados por Banco Supervielle (-5,3%), BBVA (-4,6%), Grupo Fin. Galicia (-3,5%), Cresud (-3,2%) y Globant (-3,1%).

Los que resisten al viento de cola son solo cuatro acciones, encabezados por Mercado Libre (+1,4%) e YPF (+1,2%).

Con información de Rava Bursatil.

Contexto: recrudece el conflicto en Medio Oriente

Los títulos argentinos buscan sostener el optimismo luego de la mejora en la calificación creditica otorgada por Fitch Ratings, cuya señal favoreció el mercado local y logró que el indicador del J.P. Morgan rompiera el piso de los 500 puntos básicos este lunes.

Sin embargo, el freno en las negociaciones diplomáticas para terminar la guerra en Medio Oriente y normalizar el tráfico por el estrecho de Ormuz complicó el panorama de forma general. Según fuentes del mercado a Ámbito Financiero, prima la cautela en la antesala de una reunión clave entre Estados Unidos y China.