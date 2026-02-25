Docencia y prevención

Carlos Daniel Martínez

DNI 8.598.884

La verdadera reforma, está en el aula. Hermosa síntesis para que la prevención sea un hábito y cree cultura.

En la mayoría de los casos tomamos contacto con la prevención y la seguridad, cuando ingresamos a una Empresa, y encima nos resulta tedioso y a veces, molesto.

Esta nota nos abre la cabeza, ya que la prevención debe estar en todos lados y lo ideal, es el aula.

Valga el ejemplo de Japón (siempre con ejemplos de cosas positivas) donde los niños reciben una educación integral, comenzando con la limpieza, realizada por los niños alumnos y todas las prevenciones que deberán afrontar conjuntamente al crecimiento, siendo la primera, (por tratarse de un país sísmico) la prevención para dicha actividad.

Padres y docentes debn estar presentes 100 % con la prevención. Agradezco la “militancia del Profesor Angriman” sobre el tema (tal cual fue destacado por una Editorial de Rio Negro), porque además de la difusión, nos permite contrastar el claro con lo obscuro.