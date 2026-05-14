La Justicia prohibió refacciones en la casa de Coghlan donde hallaron los restos de Diego Fernández Lima

La Justicia dictó una medida de no innovar en el jardín de la casa de Cristian Graf.

La Justicia dictó una medida cautelar que impide realizar modificaciones en la vivienda del barrio porteño de Coghlan donde el año pasado fueron encontrados los restos óseos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984.

La resolución fue tomada por el juez Alberto Litvack, quien ordenó que durante 60 días no se pueda “innovar” en el jardín de la propiedad perteneciente a Cristian Graf.

La causa, que investiga el fiscal Martín López Perrando, fue recaratulada recientemente como homicidio simple.

Según explicó la abogada de Graf, Érica Nyczypor, su cliente no está imputado en el expediente, aunque sí permanece bajo investigación. “La medida se dictó a los efectos de la investigación, en caso de que necesiten volver a pasar el georradar”, señaló.

A pedido de la querella, el pasado 4 de mayo personal de Gendarmería Nacional Argentina realizó un nuevo procedimiento en la vivienda utilizando un georradar, un dispositivo que permite detectar anomalías bajo la superficie sin necesidad de excavar. El operativo tuvo resultado negativo.

Un caso que permaneció décadas sin resolverse

Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Ese día salió de su casa luego de almorzar con su madre y aseguró que iba a visitar a un amigo. El último rastro lo ubicó en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, en el barrio de Villa Urquiza.

La desaparición fue denunciada en la Comisaría 39, pero la investigación fue archivada en aquel momento bajo la hipótesis de una “fuga de hogar”.

Décadas después, el 20 de mayo de 2025, obreros que trabajaban en un terreno de avenida Congreso al 3700 hallaron restos óseos enterrados en el jardín lindero a la vivienda donde residía la familia Graf desde los años 70.

La investigación encabezada por el fiscal López Perrando junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió analizar 151 fragmentos óseos y confirmar la identidad de la víctima.

Los peritos concluyeron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho, lesión que dejó marcas en la cuarta costilla derecha. Además, determinaron que posteriormente intentaron desmembrar el cuerpo sin éxito y que finalmente fue enterrado en una fosa improvisada a unos 60 centímetros de profundidad.