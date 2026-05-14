Las semifinales del torneo Apertura ya tienen los árbitros confirmados

Nazareno Arasa y Nicolás Ramírez fueron los designados para los cruces del fin de semana.

La Liga Profesional confirmó las autoridades para las semifinales del Torneo Apertura 2026. Esta jueves por la tarde, salió la designación de los árbitros para los encuentros que protagonizarán River y Rosario Central en el Monumental y Argentinos contra Belgrano en La Paternal.

El encargado de impartir justicia en Núñez será Nicolás Ramírez, quien ya cuenta con amplia experiencia en duelos de este calibre. Juan Pablo Belatti y Pablo González oficiarán de asistentes, mientras que Bruno Amiconi aparecerá como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y Laura Fortunato.

Por el lado de Argentinos y Belgrano, el juez principal será Nazareno Arasa, que tendrá a Gabriel Chade y Cristian Navarro como jueces de línea. Andrés Gariano será el cuarto árbitro, mientras que en Ezeiza estará Lucas Novelli y Gastón Suárez comandarán el VAR.

Días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura

De esta manera, el partido entre River y Rosario Central, que se disputará en el Monumental, se jugará el sábado 16 de mayo a las 19:30.

El otro partido de semifinales, entre Argentinos Juniors y Belgrano, se jugará en La Paternal el domingo a las 17 horas.